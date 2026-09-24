Incendio sull’A14 in Abruzzo, traffico paralizzato: cinque chilometri di coda verso nord

Fiamme tra le sterpaglie a Cappelle sul Tavo vicino all’autostrada. Vigili del Fuoco e Protezione civile in azione, traffico tornato regolare prima delle 14 circa.

Momenti di forte disagio lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto pescarese, dove nella mattinata di giovedì 24 settembre un incendio di sterpaglie divampato a poca distanza dalla carreggiata ha costretto a bloccare temporaneamente la circolazione in direzione nord. Nel momento più critico si sono formati circa cinque chilometri di coda.

Il rogo si è sviluppato nel territorio comunale di Cappelle sul Tavo, in provincia di Pescara, all’altezza del chilometro 368 della A14. Le fiamme hanno interessato la scarpata esterna alla sede autostradale, ma la vicinanza dell’incendio e la presenza di fumo hanno avuto conseguenze immediate sulla viabilità.

Il tratto maggiormente interessato è stato quello compreso tra il bivio con l’A25 Torano-Pescara e lo svincolo di Pescara Nord-Città Sant’Angelo, in direzione Ancona. Poco dopo le 11 la circolazione è stata completamente bloccata a causa dell’incendio, con gli automobilisti rimasti fermi e la coda progressivamente salita fino a circa cinque chilometri.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. A supporto delle attività sono intervenuti anche gli operatori della Protezione civile.

La situazione ha richiesto particolari precauzioni proprio per la posizione delle fiamme, sviluppatesi a ridosso dell’infrastruttura autostradale. Le informazioni sulla viabilità registravano già alle 10.48 la presenza dell’incendio tra l’allacciamento con l’A25 e Pescara Nord, mentre pochi minuti dopo venivano segnalati anche fumo e rallentamenti. Alle 11.16 risultava invece il blocco del traffico in direzione Ancona.Per limitare i disagi, Autostrade per l’Italia aveva indicato agli automobilisti diretti verso nord un itinerario alternativo: uscita consigliata a Pescara Ovest-Chieti, prosecuzione sul raccordo Chieti-Pescara, quindi sulla SS714 in direzione Ancona e successivo rientro sulla A14 attraverso lo svincolo di Pescara Nord.

Le operazioni di spegnimento hanno consentito di riportare progressivamente la situazione sotto controllo. Secondo l’aggiornamento ufficiale diffuso da Autostrade per l’Italia, poco prima delle 14 l’incendio risultava spento e gli accodamenti che avevano interessato il tratto erano terminati. La circolazione era quindi tornata possibile su tutte le corsie disponibili, senza ulteriori code riconducibili al rogo.

Il bilancio dell’incendio sulla viabilità è stato comunque pesante: per diverse ore il tratto pescarese dell’A14 ha registrato rallentamenti e code, fino al blocco completo della carreggiata verso nord nel momento di maggiore criticità.

L’episodio arriva in un periodo nel quale resta elevata l’attenzione sul rischio incendi. Lo stesso Comune di Cappelle sul Tavo aveva adottato nel giugno scorso specifiche misure di prevenzione per il periodo di massima pericolosità, comprendenti il divieto di accensione dei fuochi e indicazioni relative alla pulizia di sterpaglie e terreni. Questo provvedimento rappresenta un quadro generale di prevenzione e non stabilisce, naturalmente, alcun collegamento con le cause dell’incendio di oggi.

Resta infatti da chiarire l’origine delle fiamme: le informazioni disponibili confermano che a bruciare sono state principalmente sterpaglie, ma al momento non risultano elementi pubblici sufficienti per stabilire cosa abbia innescato il rogo. La priorità degli interventi è stata quella di spegnere l’incendio, mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione sulla A14, obiettivi raggiunti nel primo pomeriggio.