Meteo, ponte del 1° maggio a rischio: instabilità e piogge in agguato

Le proiezioni indicano scenari incerti tra fine aprile e inizio maggio, con possibili fasi instabili alternate a momenti più stabili su gran parte dell’Italia

Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici delineano uno scenario ancora incerto per la fase compresa tra il 25 aprile e il Ponte del 1° maggio, con segnali di un possibile cambio di circolazione su scala europea. Nella terza decade di aprile, infatti, aumenta la probabilità di una configurazione di blocco atmosferico, con l’alta pressione in espansione verso il Nord Atlantico e la conseguente discesa di aria più fredda verso l’Europa centrale, dove le temperature potrebbero portarsi al di sotto delle medie stagionali.

Questa evoluzione potrebbe riflettersi anche sull’Italia, già nella settimana tra il 20 e il 27 aprile, favorendo un aumento dell’instabilità e un generale calo termico dopo la fase più mite dei giorni precedenti. Tuttavia, gli scenari restano molteplici e con probabilità simili, segno che la previsione non è ancora consolidata.

Nella tendenza prevalente, le piogge sembrano interessare con maggiore frequenza l’Europa centro-orientale, mentre l’Italia potrebbe trovarsi in una posizione più marginale, con fenomeni meno organizzati ma comunque presenti a tratti. A partire dalla settimana successiva, tra il 27 aprile e il 3 maggio, si intravede una possibile evoluzione verso condizioni più stabili, grazie a una nuova espansione dell’anticiclone verso il Mediterraneo.

Non si tratterebbe però di una struttura solida e duratura: la presenza di infiltrazioni di aria instabile potrebbe mantenere una certa variabilità, con alternanza tra schiarite e precipitazioni.

Nel dettaglio, la giornata di sabato 25 aprile si preannuncia caratterizzata da nubi sparse e ampie schiarite su gran parte del territorio, con condizioni generalmente stabili. Anche domenica 26 aprile vedrà prevalere il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti senza fenomeni significativi.

Un primo peggioramento è atteso da lunedì 27 aprile, con piogge sulle aree alpine e maggiore variabilità al Nord, mentre il Centro-Sud manterrà condizioni più stabili. Nei giorni successivi, tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, persisterà una certa instabilità al Nord, con fenomeni sparsi, mentre il resto della Penisola sarà interessato da nuvolosità irregolare ma con ampie schiarite.

Il quadro appare più dinamico nella fase finale del mese: tra giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio si segnala un aumento delle precipitazioni, in particolare al Nord e su parte del Centro, con piogge anche di una certa intensità e un contesto generale più perturbato.

In vista del 1° maggio, quindi, la tendenza suggerisce condizioni variabili, con possibili rovesci alternati a momenti più stabili, in un contesto tipicamente primaverile e ancora lontano da una stabilità duratura.