Meteo settimana: tregua breve poi torna il maltempo su gran parte d’Italia

Dalla stabilità della domenica al ritorno di piogge, neve e venti: la nuova settimana si apre con un peggioramento che interesserà soprattutto Centro e Sud

Il quadro meteo della prossima settimana si presenta dinamico e in continua evoluzione, con una breve fase di miglioramento seguita da una nuova perturbazione destinata a riportare piogge, neve e instabilità su diverse aree del Paese.

SABATO 28 MARZO – Residua instabilità al Sud, più sole altrove

Al Nord prevalgono condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o leggermente velati e un aumento della nuvolosità verso sera al Nordovest, accompagnato da deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1100 metri.

Al Centro persistono condizioni di instabilità tra Marche e Abruzzo, con ultime piogge e neve a quote collinari, mentre altrove il tempo risulta più soleggiato.

Al Sud il quadro resta variabile: sole su Sardegna e coste della Campania, ma ancora rovesci sparsi e nevicate fino a 800 metri nelle altre zone. Temperature in lieve aumento su tutto il territorio.

DOMENICA 29 MARZO – Migliora ovunque, clima più mite e asciutto

Giornata caratterizzata da un generale miglioramento. Al Nord prevale il sole, con residui addensamenti sulle Alpi occidentali in rapido esaurimento.

Al Centro qualche nube lungo l’Adriatico, mentre sul versante tirrenico il cielo si presenta velato ma asciutto.

Al Sud condizioni di stabilità diffusa, con nuvolosità irregolare ma senza fenomeni significativi. Le temperature salgono fino a 18°C, regalando una parentesi più primaverile.

LUNEDÌ 30 MARZO – Nuova perturbazione, peggiora al Centro-Sud

L’inizio della settimana segna un nuovo cambio di scenario. Al Nord la giornata si apre con tempo stabile, ma dal pomeriggio aumentano le nubi con le prime piogge in Emilia Romagna e nevicate sulle Alpi dai 500-800 metri.

Al Centro peggioramento più evidente sul versante adriatico, con piogge e neve in Appennino dai 1000 metri, mentre il Tirreno resta più riparato.

Al Sud il tempo è inizialmente soleggiato, ma nel corso della giornata arrivano nubi e precipitazioni, in particolare sulla Puglia.

MARTEDÌ 31 MARZO – Vortice depressionario e maltempo diffuso

Si conferma la formazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo, con effetti soprattutto al Centro-Sud.

Al Nord prevalgono condizioni variabili con schiarite e deboli piogge solo su alcune aree del Nordest.

Al Centro il versante adriatico sarà interessato da piogge diffuse e nevicate anche intense sul Gran Sasso, mentre sul Tirreno il tempo resta più variabile.

Al Sud domina il maltempo, con piogge diffuse e locali rovesci anche sulle Isole maggiori.

MERCOLEDÌ 1 APRILE – Ancora instabilità, neve in Appennino

Il quadro resta instabile, soprattutto al Centro-Sud.

Al Nord condizioni generalmente più stabili, con ampie schiarite.

Al Centro persistono nevicate sull’Appennino, in particolare sul Gran Sasso, accompagnate da piogge lungo l’Adriatico.

Al Sud continuano le precipitazioni diffuse, con intensità moderata.

GIOVEDÌ 2 APRILE – Italia divisa tra schiarite e piogge persistenti

Situazione ancora contrastata.

Al Nord prevalgono schiarite e condizioni più stabili, soprattutto su pianure e arco alpino.

Al Centro e al Sud persistono condizioni di maltempo, con piogge diffuse e nuove nevicate sui rilievi appenninici. Le Isole maggiori restano interessate da nuvolosità e precipitazioni irregolari.

Nel complesso, la settimana evidenzia una netta divisione tra un Nord più stabile e un Centro-Sud frequentemente esposto a perturbazioni, con il ritorno di condizioni tipicamente tardo-invernali anche nei primi giorni di aprile.