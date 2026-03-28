Meteo sorprende ancora: freddo e neve resistono prima della tregua

Correnti fredde ancora protagoniste nel weekend delle Palme con piogge e nevicate, ma da domenica è atteso un miglioramento temporaneo prima di nuovi impulsi

Il quadro meteorologico sull’Italia resta condizionato da correnti fredde e instabili, protagoniste anche nel weekend delle Palme. Dopo giorni segnati da piogge, temperature basse e nevicate fino a quote collinari, la situazione tende a evolvere ma senza una stabilizzazione definitiva.

Le correnti di origine artica, che hanno interessato gran parte della Penisola, stanno gradualmente perdendo intensità. Tuttavia, un nuovo impulso di aria fredda di matrice polare groenlandese, attualmente sul Regno Unito, è in movimento verso il Mediterraneo. In questo caso, il minimo ciclonico si formerà nell’area delle Baleari, limitando gli effetti più intensi del maltempo sull’Italia.

Questo scenario favorirà un miglioramento parziale, più evidente nella giornata di domenica, quando i fenomeni residui saranno sporadici e in progressivo esaurimento. Si registrerà anche un aumento delle temperature, seppur temporaneo, destinato a interrompersi con l’arrivo della nuova settimana, quando ulteriori infiltrazioni fredde torneranno a interessare il Paese.

Nel dettaglio, la giornata di sabato vedrà al Nord condizioni generalmente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con qualche velatura in arrivo e possibili deboli nevicate sull’arco alpino occidentale. Al Centro, permane una certa instabilità sull’Abruzzo, con piogge sparse e neve fino a quote collinari, in attenuazione nelle ore serali. Più soleggiato lungo il versante tirrenico e sulle Marche. Al Sud, persistono rovesci diffusi sulle aree adriatiche e appenniniche, con neve a bassa quota sulle zone interne, mentre condizioni più stabili si registrano su Sicilia, Sardegna e coste della Campania.

Per quanto riguarda domenica, il tempo sarà generalmente più variabile ma asciutto. Al Nord, nuvolosità irregolare interesserà soprattutto le Alpi occidentali, con residue nevicate oltre i 1000 metri, mentre altrove prevarranno schiarite. Al Centro, cieli parzialmente nuvolosi ma senza precipitazioni significative. Al Sud, qualche debole pioggia potrà interessare la Sardegna, mentre sulle altre regioni si alterneranno nubi e spazi soleggiati, con fenomeni poco rilevanti.

Le temperature risulteranno in generale aumento, mentre i venti settentrionali continueranno a soffiare con intensità, soprattutto su Liguria e Sardegna. I mari si manterranno molto mossi o agitati, in particolare nei bacini occidentali.

Nel complesso, il weekend offrirà una breve parentesi più stabile, ma il quadro resta dinamico e ancora influenzato da impulsi freddi che potrebbero accompagnare anche l’inizio della settimana pasquale.