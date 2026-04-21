Meteo, temporali e grandine sull’Italia: poi cambia tutto nel weekend

Correnti fredde artiche mantengono condizioni instabili fino a giovedì con fenomeni anche intensi, prima di un graduale ritorno del bel tempo e temperature in ripresa

L’Italia resta sotto l’influenza di correnti di aria fredda di origine artica, che continuano a scendere dall’Europa nord-orientale verso le regioni centrali e meridionali, determinando una fase di tempo instabile destinata a proseguire fino a giovedì. Il fronte perturbato in atto porterà ancora rovesci, temporali e locali episodi di grandine, mentre le temperature subiranno un ulteriore calo.

Nella giornata di mercoledì, al Nord si registreranno gli ultimi fenomeni tra Piemonte, Lombardia e ovest Emilia, in progressivo esaurimento già dalla mattinata, con ampie schiarite sul resto del territorio. Qualche episodio di instabilità potrà svilupparsi nelle ore centrali lungo i rilievi. Situazione più dinamica al Centro, dove Toscana meridionale, Umbria e soprattutto Lazio saranno interessati da rovesci e temporali anche di forte intensità nel pomeriggio. Più variabile sul versante adriatico. Al Sud, cielo irregolarmente nuvoloso con fenomeni sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, localmente fino alle aree tirreniche, mentre le Isole maggiori risulteranno più riparate. Venti settentrionali sostenuti e mari generalmente mossi.

Per giovedì è atteso un graduale miglioramento, a partire dal Nord, dove prevarranno condizioni di stabilità e sole, con solo qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Situazione simile al Centro, con residua variabilità tra Lazio e Abruzzo. Al Sud persistono inizialmente deboli piovaschi tra Sicilia e Calabria, in rapido esaurimento. Le temperature tenderanno a risalire leggermente al Nord, mentre al Sud si manterranno più contenute. Mari ancora mossi o localmente molto mossi.

Il quadro cambia decisamente da venerdì, quando l’alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola, con solo qualche velatura di passaggio. Le temperature torneranno ad aumentare, soprattutto al Nord, riportandosi sopra le medie stagionali. In attenuazione anche la ventilazione, con mari fino a poco mossi.

Una fase, dunque, che vede ancora qualche giorno di instabilità prima di un ritorno a condizioni più tipicamente primaverili su tutto il territorio nazionale.