Meteo, tregua solo apparente: pioggia e neve resistono fino al weekend

Dopo il passaggio del vortice Jolina, una nuova perturbazione dai Balcani mantiene instabilità sull’Italia fino a venerdì con rovesci sparsi e nevicate anche a bassa quota

Dopo l’uscita di scena del vortice Jolina, il quadro meteorologico sull’Italia resta caratterizzato da una fase di instabilità diffusa, destinata a proseguire almeno fino a venerdì. Se da un lato il ciclone ha ormai spostato i suoi effetti verso il Nord Africa, dall’altro una nuova bassa pressione alimentata da aria fredda di origine continentale, in arrivo dai Balcani, continua a influenzare il tempo sul Paese.

Si tratta di un sistema meno intenso rispetto a quello dei giorni precedenti, ma comunque in grado di generare rovesci intermittenti, locali temporali e nuove nevicate in montagna, con quota neve che in alcune aree potrebbe scendere anche sotto i 1000 metri. Una situazione che mantiene elevata l’attenzione soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali.

Per quanto riguarda la giornata di giovedì, il Nord si presenta in prevalenza stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche residua copertura al mattino sulla Romagna. Al Centro, condizioni generalmente soleggiate ma con variabilità sull’Adriatico, dove non si escludono deboli fenomeni tra Marche meridionali e Abruzzo, in possibile estensione verso il Lazio centro-meridionale nel pomeriggio. Il Sud resta invece più esposto all’instabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti intensi, accompagnati da rovesci e temporali, più frequenti su Calabria, Sicilia settentrionale e lungo le coste adriatiche. Le temperature risultano in lieve aumento al Centro-Nord, mentre i venti settentrionali soffiano ancora con una certa intensità, rendendo i mari molto mossi.

Nella giornata di venerdì si osserva un graduale miglioramento. Al Nord prevalgono condizioni stabili e soleggiate, con qualche velatura in arrivo solo in serata sulle Alpi orientali e sul Friuli, senza precipitazioni associate. Al Centro persiste una leggera variabilità sul versante adriatico, ma con fenomeni sempre più sporadici, mentre le regioni tirreniche beneficiano di ampie schiarite. Al Sud si registrano ancora isolati piovaschi, in particolare tra Calabria e Sicilia, con possibili episodi nelle aree interne di Campania e Basilicata durante le ore pomeridiane. Altrove il tempo si presenta più stabile e soleggiato.

Le temperature si mantengono nel complesso stazionarie, mentre i venti continuano a provenire dai quadranti settentrionali, mantenendo i mari mossi. Un contesto che segna una graduale attenuazione del maltempo, pur senza un ritorno immediato a condizioni pienamente primaverili.