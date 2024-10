Meteo venerdì e weekend: instabilità iniziale con miglioramenti in vista

Un vortice atmosferico si allontanerà gradualmente dall'Italia, portando a un miglioramento delle condizioni meteo nel weekend. Scopri tutte le novità.

VENERDÌ: Il vortice che ha interessato l'Italia centro-settentrionale si sposterà verso l'**alto Adriatico**, dirigendosi poi verso la **Penisola Balcanica**. La perturbazione associata seguirà lo stesso percorso, ma intorno al minimo di **pressione** continueranno a ruotare impulsi di **instabilità** che influenzeranno la giornata di venerdì nelle regioni del centro-nord.

In particolare, al **Nord** le prime piogge e rovesci sparsi si manifesteranno in **Lombardia**, nel **Triveneto** e in **Emilia Romagna**. I fenomeni si attarderanno sul **Friuli Venezia Giulia** fino a sera, con possibili nevicate sulle Alpi centro-orientali a quote superiori ai **1600/1800 metri**.

Altrove, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite già al mattino nel **Nordovest**, seguite da un miglioramento anche in **Lombardia**. Le regioni centrali, in particolare quelle adriatiche, subiranno gli effetti dell'instabilità, con rovesci e temporali che colpiranno principalmente le **Marche**, ma anche l'**Umbria** e, in misura minore, l'**Abruzzo**.

Sul versante tirrenico, invece, ci si attende maggiore variabilità, con fenomeni più sporadici e schiarite prevalenti sulla costa. Il tempo sarà più favorevole nel **Sud**, dove si potranno godere ampi spazi soleggiati, anche se non mancheranno locali variabilità e rovesci intermittenti sul settore tirrenico e sul **Salento**.

Le temperature sono destinate a calare al Sud e i venti di **Maestrale** rimarranno sostenuti, specialmente sulle isole maggiori.

WEEKEND: Con il passare del vortice verso i Balcani, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente nel **Nord** e sul medio-alto Tirreno. Tuttavia, persisterà una residua variabilità sul medio Adriatico e nel Sud, con possibili rovesci o temporali. La giornata di domenica vedrà un'espansione temporanea dell'**anticiclone** dall'Europa sudoccidentale, favorendo un netto miglioramento in tutta Italia, anche se l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica porterà a un graduale deterioramento delle condizioni nel **Nordovest**.

SABATO: Al **Nord**, ampie schiarite sono attese nel Nordovest e in **Lombardia**, anche se al mattino si prevedono banchi di **nebbia** sulla pianura piemontese. Le piogge tra **est Veneto** e **Romagna** si esauriranno nel pomeriggio, lasciando spazio a schiarite provenienti da ovest.

Al **Centro**, ampie schiarite si presenteranno sulle regioni tirreniche, ad eccezione di addensamenti e qualche piovasco nel pomeriggio sul Lazio interno. Sul versante adriatico, l'instabilità continuerà con rovesci intermittenti, più frequenti nel pomeriggio in **Abruzzo**.

Al **Sud**, il tempo sarà instabile, con piogge e temporali al mattino sulle regioni tirreniche, in estensione alla **Puglia** nel pomeriggio, ma con attenuazione in serata. Sulle isole maggiori, ci sarà tempo più soleggiato, fatta eccezione per un po' di variabilità nel pomeriggio in Sicilia, in particolare sul **Trapanese**. I venti saranno tesi di **Maestrale** e le temperature caleranno al Sud.

DOMENICA: Al **Nord**, il tempo inizierà soleggiato, ma nel pomeriggio si prevede un aumento delle nubi nel Nordovest e in **Lombardia**, con qualche pioggia in arrivo su **Liguria** e **Valle d'Aosta**.

Al **Centro**, il cielo sarà prevalentemente sereno, anche se le nubi aumenteranno nel pomeriggio-sera in **Toscana**, senza fenomeni significativi.

Al **Sud**, si verificherà una certa variabilità in **alta Puglia** e nella **Calabria tirrenica**, con piovaschi intermittenti in attenuazione in serata. Altrove, il cielo risulterà parzialmente nuvoloso e asciutto. Le temperature saranno in lieve ripresa nel **Centro-Nord**.

