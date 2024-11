Meteo weekend: bel tempo in arrivo, ma con qualche sorpresa inaspettata

Dopo una settimana instabile, l’anticiclone porta sole e calma, ma restano isolate piogge al Sud e sull’alto Tirreno.

Il fine settimana vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie al rafforzamento dell’anticiclone afro-mediterraneo, che garantirà cieli in gran parte sereni su gran parte d’Italia. Tuttavia, non mancheranno episodi locali di instabilità legati a residue perturbazioni e all'arrivo di correnti umide da ovest.

Situazione generale

Dopo il passaggio di una perturbazione che ha interessato le regioni centro-meridionali fino a venerdì, il tempo tenderà a stabilizzarsi. L’anticiclone, posizionato sul bacino del Mediterraneo, favorirà un weekend per lo più soleggiato e con venti in attenuazione. Sabato si registreranno gli ultimi fenomeni sul basso Adriatico, mentre domenica alcune nubi e piogge deboli si affacceranno su Liguria e alta Toscana, segno di correnti più umide provenienti da ovest.

Previsioni per sabato

Nord Italia : Giornata prevalentemente serena , con lievi velature che potrebbero offuscare il sole. Dalla serata, si prevede un aumento delle nubi su Levante ligure, alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, ma senza fenomeni significativi.

: Giornata prevalentemente , con lievi velature che potrebbero offuscare il sole. Dalla serata, si prevede un su Levante ligure, alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, ma senza fenomeni significativi. Centro Italia : Tempo stabile e soleggiato ovunque. Tuttavia, nelle ore serali si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa sulla Toscana settentrionale .

: Tempo e ovunque. Tuttavia, nelle ore serali si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa sulla . Sud e Sardegna: Gli ultimi piovaschi interesseranno la Puglia fino al mattino, seguiti da ampie schiarite. Altrove, la giornata sarà caratterizzata da condizioni soleggiate. Le temperature saranno in calo, con diffuse gelate nelle regioni interne centro-settentrionali, mentre i venti di Maestrale saranno ancora tesi al Sud.

Previsioni per domenica

Nord Italia : La Liguria vedrà nuvolosità diffusa e qualche pioggia debole . Sulla Val Padana , nubi sparse ma senza precipitazioni, mentre le zone alpine beneficeranno di ampie schiarite . Le temperature massime registreranno un lieve calo .

: La vedrà e qualche . Sulla , nubi sparse ma senza precipitazioni, mentre le zone alpine beneficeranno di . Le temperature massime registreranno un . Centro Italia : Addensamenti nuvolosi saranno presenti in Toscana , con possibili deboli piogge sulle aree settentrionali. Il resto del territorio, inclusi Lazio e Sardegna, avrà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate .

: Addensamenti nuvolosi saranno presenti in , con possibili sulle aree settentrionali. Il resto del territorio, inclusi Lazio e Sardegna, avrà condizioni prevalentemente e . Sud Italia: Le regioni meridionali godranno di un tempo sereno, salvo qualche locale addensamento sulle isole maggiori. Le temperature minime saranno in calo, mentre le massime tenderanno a salire leggermente. I venti meridionali, moderati o tesi, interesseranno i bacini occidentali.

In sintesi

Il weekend offrirà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, con temperature rigide al mattino al Nord e al Centro. Le uniche eccezioni saranno costituite da residui piovaschi al Sud sabato e da nubi in transito al Nord-Ovest e in Toscana domenica. Per chi desidera trascorrere il fine settimana all’aperto, sarà una buona occasione, ma con un occhio alle previsioni locali.