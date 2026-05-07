Meteo, weekend diviso in due: sole sabato, poi tornano piogge diffuse sull’Italia

Venerdì instabile al Centro-Sud, sabato più stabile e mite, domenica nuovo peggioramento su Nord e alto Tirreno con rovesci e temporali sparsi in progressiva estensione.

L’Italia si prepara a un fine settimana segnato da un’alternanza di piogge, schiarite e temperature in temporaneo aumento. Dopo la fase più stabile attesa nella giornata di giovedì, una nuova perturbazione raggiungerà la Penisola, favorita da correnti umide sudoccidentali e da un quadro atmosferico ancora dinamico sul Mediterraneo.

Il peggioramento si farà sentire già dalla serata sulla Sardegna, con le prime precipitazioni, per poi estendersi da venerdì alle regioni peninsulari. Il fronte interesserà soprattutto il Centro-Sud, mentre il Nord Italia resterà in gran parte ai margini, con cieli più aperti e tempo generalmente asciutto.

Per venerdì 8 maggio sono attese nubi irregolari al Centro, con piogge tra Lazio, Abruzzo interno e, nel corso della giornata, anche su altre aree appenniniche. Al Sud il tempo sarà più instabile fin dal mattino su Campania, Basilicata e Puglia, con fenomeni più insistenti nel pomeriggio, specie sul Foggiano. Più asciutte Calabria e Sicilia, mentre al Nord prevarranno velature e stratificazioni, con qualche piovasco possibile solo sulle Alpi occidentali.

La giornata migliore del weekend sarà sabato 9 maggio. L’allontanamento della perturbazione verso i Balcani favorirà una pausa più soleggiata su gran parte del Paese. Il tempo risulterà stabile al Nord e al Centro, salvo addensamenti pomeridiani in montagna, mentre al Sud resterà qualche nube residua senza fenomeni rilevanti. Le temperature saliranno ovunque, con valori fino a 24-25 gradi al Centro-Nord, punte di 26 gradi tra Campania interna e Sardegna e picchi anche superiori nelle zone interne della Sicilia.

La tregua, però, sarà breve. Già dalla serata di sabato una nuova fase perturbata raggiungerà la Sardegna, anticipando il peggioramento di domenica 10 maggio. In questa seconda parte del weekend le piogge torneranno soprattutto al Nord-Ovest, poi su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, con possibili rovesci e temporali. Al Centro fenomeni più probabili sul versante tirrenico, in particolare in Toscana, con estensione verso Umbria e Marche. Più stabile il Sud, dove prevarranno schiarite e nubi alte.

Il quadro generale, dunque, indica un fine settimana a due velocità: sabato più asciutto e mite, domenica nuovamente instabile al Centro-Nord, con temperature in calo nelle aree raggiunte dalla perturbazione.