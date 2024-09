Meteo weekend: sabato stabile, peggioramento previsto per domenica con nuove piogge

Anticiclone in rinforzo garantirà un sabato soleggiato e stabile, ma una nuova perturbazione arriverà da ovest nella giornata di domenica.

L'inizio del weekend sarà caratterizzato da un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie all'espansione di un anticiclone verso l'Italia. Già da venerdì, si registrerà una situazione più stabile, con tempo prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese, salvo qualche residuo rovescio sulle regioni centrali adriatiche. Sabato vedrà dunque la predominanza dell'alta pressione, con poche eccezioni legate a lievi annuvolamenti e brevi piovaschi pomeridiani nelle zone interne del Centro-Sud e sulle Alpi occidentali.

In particolare, le zone maggiormente interessate da questi lievi disturbi atmosferici saranno le Alpi piemontesi e lombarde, la dorsale tosco-emiliana, quella laziale-abruzzese, oltre alle aree interne di Calabria, Puglia e Sicilia ionica. Tuttavia, le piogge saranno di debole intensità e tenderanno a esaurirsi in serata. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori massimi che oscilleranno tra i 23 e 24°C in Val Padana, i 23/25°C al Centro e i 24/26°C al Sud, con punte leggermente superiori nelle isole maggiori.

Domenica, invece, sarà caratterizzata da un graduale indebolimento della pressione atmosferica a causa dell'avvicinamento di un sistema frontale proveniente da ovest. Questo porterà un peggioramento sin dal mattino sulle isole maggiori, con piogge e anche qualche temporale in Sardegna. Con il passare delle ore, la perturbazione si estenderà verso il Nordovest e la Calabria, sebbene le piogge in queste aree saranno generalmente di debole intensità. Entro la fine della giornata, i primi fenomeni potrebbero raggiungere anche le coste tirreniche, portando un ulteriore peggioramento del tempo.

Nel resto d'Italia, la giornata di domenica dovrebbe mantenersi soleggiata e stabile, soprattutto nelle regioni orientali. Per quanto riguarda le temperature, si prevede un lieve calo al Nordovest e in Sardegna, mentre altrove non ci saranno variazioni significative. Le condizioni meteorologiche, dunque, presenteranno una pausa di stabilità seguita da un nuovo peggioramento che potrebbe proseguire nei giorni successivi, portando temporali e un abbassamento delle temperature nelle aree interessate.

Restano comunque possibili ulteriori variazioni nei prossimi aggiornamenti, in quanto il sistema perturbato in arrivo potrebbe influenzare l'andamento meteorologico per buona parte della settimana.