Meteo, weekend spaccato in due: temporali insistono, ecco dove colpiranno ancora

Il vortice di bassa pressione scivolerà lentamente verso Sud: sabato ancora rovesci su diverse regioni, domenica migliora al Centro-Nord ma resta instabile all’estremo Meridione italiano.

Il maltempo non abbandonerà completamente l'Italia nel prossimo weekend. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica attesa da mercoledì e il peggioramento che attraverserà progressivamente il Paese, una circolazione di bassa pressione continuerà infatti a condizionare il tempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

La perturbazione proveniente dal Nord Atlantico favorirà la formazione di un vortice sul Mediterraneo, destinato a muoversi piuttosto lentamente verso sud-est. Tra venerdì e sabato il centro depressionario dovrebbe trovarsi tra il Tirreno e le regioni meridionali, mantenendo condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali.

Il risultato sarà un fine settimana con un'Italia meteorologicamente divisa: Nord in progressivo miglioramento, Centro ancora alle prese con una certa variabilità soprattutto sabato e Sud maggiormente esposto all'instabilità.

Per sabato 19 settembre, sulle regioni settentrionali il quadro dovrebbe essere decisamente meno perturbato rispetto ai giorni precedenti. Al mattino potranno persistere nubi e qualche fenomeno residuo soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, ma con il trascorrere delle ore sono attese schiarite sempre più ampie. Le ultime elaborazioni indicano un Nord complessivamente abbastanza soleggiato, con soltanto qualche disturbo sul Nord-Est.

Più incerta la situazione al Centro Italia. La Toscana dovrebbe beneficiare di maggiori aperture, mentre sulle altre regioni potranno alternarsi schiarite e annuvolamenti accompagnati da rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno comunque ad attenuarsi progressivamente verso la serata.

Il cuore dell'instabilità si sposterà però verso il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove la presenza della depressione sul Tirreno potrà favorire precipitazioni a carattere intermittente. Localmente i temporali potrebbero risultare anche intensi, anche se distribuzione e quantità delle piogge dovranno essere definite con maggiore precisione negli aggiornamenti più vicini al weekend.

Al Sud, quindi, sabato si prospetta una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare, schiarite temporanee e nuovi acquazzoni o temporali. Le temperature subiranno un'ulteriore lieve diminuzione, mentre i venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno generalmente poco mossi o mossi.

La situazione dovrebbe cambiare ulteriormente durante domenica 20 settembre. La pressione tornerà gradualmente ad aumentare sul Centro-Nord grazie all'avvicinamento dell'anticiclone delle Azzorre, favorendo una stabilizzazione più evidente dell'atmosfera.

Al Nord è prevista una giornata prevalentemente soleggiata. Qualche nube potrà svilupparsi durante le ore centrali sulle zone alpine e prealpine, ma al momento non sono indicati fenomeni significativi.

Anche al Centro il tempo dovrebbe migliorare sensibilmente. Qualche nube in più potrà interessare il versante adriatico, mentre sulle regioni tirreniche saranno probabili ampie schiarite e prevalenza di sole. Le precipitazioni, secondo gli scenari attuali, diventeranno poco probabili.

Il vortice continuerà invece a lasciare i propri effetti sulle estreme regioni meridionali. Calabria e Sicilia saranno le aree maggiormente esposte alla possibilità di nuovi rovesci e brevi temporali, mentre sul resto del Mezzogiorno l'instabilità dovrebbe risultare più irregolare e meno organizzata. Una previsione aggiornata per domenica concentra infatti le precipitazioni proprio al Sud, indicando condizioni soleggiate sul resto del Paese.

Le temperature non dovrebbero registrare variazioni particolarmente significative durante la seconda parte del weekend, dopo il calo determinato nei giorni precedenti dal passaggio perturbato. I venti saranno prevalentemente settentrionali e potranno risultare moderati sulle regioni meridionali, con mari localmente mossi.

Resta comunque necessario considerare il margine di incertezza tipico delle previsioni a diversi giorni di distanza. La posizione esatta del minimo depressionario sarà determinante per stabilire quali territori riceveranno le precipitazioni più consistenti.

La tendenza appare però abbastanza definita: sabato ancora instabile soprattutto al Centro-Sud, domenica deciso miglioramento al Centro-Nord, mentre Calabria e Sicilia potrebbero essere le ultime regioni a fare i conti con piogge e temporali prima dell'espansione dell'alta pressione.