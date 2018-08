Migrante ferito, 2 arresti, razzismo

L'Aquila - CasaPound Italia esprime soddisfazione per la chiusura del centro di accoglienza della Casa Santa di Sulmona, a seguito dell'esito negativo della perizia strutturale sull'edificio dichiarato inagibile per ospitare i profughi. E lo fa in una nota del portavoce locale Giovanni Bartolucci. "Si tratta della conferma della giustezza delle critiche da noi mosse al sistema dell'accoglienza in città. La problematica che ha portato alla chiusura del centro è solo l'ultima emersa negli ultimi anni. Già...