Migranti in Salvo sulla Ocean Viking: Almeno Tre Giorni di Navigazione Fino a Ortona

"128 persone, tra cui donne e bambini, salvate in tre operazioni al largo della Libia. La nave Ocean Viking riceve l'ordine di dirigere verso il porto abruzzese con migranti feriti e intossicati a bordo."

Un viaggio di almeno tre giorni attende i 128 migranti a bordo della nave Ocean Viking, partiti dalle acque al largo della Libia. Il team di soccorso di SosMed ha effettuato tre operazioni distinte di salvataggio, recuperando uomini, donne e bambini provenienti da diverse imbarcazioni in difficoltà nel pericoloso attraversamento del Mediterraneo verso l'Italia.

Ieri sera, la nave Ocean Viking ha effettuato due operazioni di soccorso dopo le segnalazioni del call center per le emergenze in mare, Alarm Phone. Nel primo intervento, sono state recuperate 33 persone da un'imbarcazione in vetroresina instabile, senza giubbotti di salvataggio. Successivamente, altri 34 naufraghi sono stati salvati. Le condizioni mediche dei sopravvissuti presentano gravi ustioni e segni di intossicazione.

Nel pomeriggio, la Ocean Viking ha risposto a un mayday trasmesso da un peschereccio, salvando altri 61 migranti da una barca di legno in difficoltà nelle acque internazionali al largo della Libia. L'equipaggio della nave ora riceve istruzioni dalle autorità italiane di risalire lo Ionio e successivamente l'Adriatico per raggiungere il porto di Ortona, in Abruzzo, dove i migranti potranno ricevere cure mediche e assistenza adeguata.