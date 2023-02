Migranti nave ong spagnola ha attraccato al porto di Ortona

Ha attraccato intorno a mezzanotte e mezza al Porto di Ortona la "Aita Mari" della Ong spagnola SM, è subito salito a bordo il personale della Usmaf (Unità Sanitaria Marittima di Frontiera) per un primo screening sulle condizioni di salute dei 38 migranti salvati al largo di Lampedusa.

Tutto il gruppo resterà nel territorio abruzzese, come hanno di nuovo confermato fonti della prefettura di Chieti. Le prime a scendere sono state due mamme con i piccoli di 7 mesi e due anni. A quanto si è appreso quasi tutti i migranti provengono dalla Nuova Guinea, un paio dal Senegal.

Il sindaco di Ortona Leo Castiglione ha sottolineato il "massimo impegno della Protezione Civile per accogliere gli immigrati che speriamo stiano tutti in buona salute e possano giungere senza problemi nelle destinazioni al loro assegnate".

2 neonati con le madri sono stati portati all'ospedale di Chieti e ricoverati in Pediatria a scopo precauzionale, per una valutazione più approfondita delle loro condizioni di salute, nessun altro è stato portato in ospedale, dove comunque per i migranti erano stati riservati posti letto, anche in caso di positività al Covid che non è stata rilevata.

I migranti sono stati visitati, identificati e hanno ricevuto pasti caldi, abiti puliti e prodotti per la prima infanzia destinati ai due neonati.Le condizioni di salute complessive sono apparse buone ai controlli effettuati dall'équipe del 118 nella Postazione Medica Avanzata, dove è avvenuta la valutazione sanitaria una volta che hanno lasciato la nave.

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha messo a disposizione due ambulanze, infermieri e medici dell'emergenza, personale della Patologia Clinica per esami di laboratorio eseguiti sul posto, un pediatra, psicologi e assistenti sociali messi disposizione dai Servizi Consultoriali, e mediatori culturali. Le attività sono state coordinate dal Direttore sanitario Aziendale Angelo Muraglia, presente in porto insieme a Emidio Rosati, responsabile dell'assistenza ai migranti della Asl, Ivana Cataldo, direttore del Laboratorio Analisi, Michele Cozza, coordinatore infermieristico dell'emergenza, e il pediatra Lucio Ceglie.

A tutti è giunto questa mattina il ringraziamento del Direttore generale dell'azienda sanitaria Thomas Schael "per l'impegno profuso in un'operazione nella quale ognuno ha dato il meglio".