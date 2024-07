Minacce di Morte e Vandalismi: Famiglia Terrore a Case di Trento per Protesta contro Antenna 5G

Una famiglia di Case di Trento vive nel terrore da oltre un mese, bersagliata da minacce di morte anonime e atti di vandalismo. Il loro unico "crimine"? Essersi uniti al comitato che si oppone all'installazione di un'antenna 5G nella frazione giuliese.

Dal 29 maggio scorso, i coniugi hanno ricevuto numerose lettere anonime contenenti minacce di morte rivolte a loro e al loro figlio. Le lettere sono state ritrovate nel cortile di casa e fuori dal cancello in diversi giorni e orari. "Non dormiamo più per la paura," raccontano i coniugi, profondamente scossi dalla situazione.

La famiglia è coinvolta nella protesta contro l'antenna 5G dal 13 luglio dell'anno scorso, contribuendo alla realizzazione di striscioni "No Antenna 5G". Gli atti intimidatori sembrano essere una ritorsione per il loro attivismo. Nonostante le indagini in corso, i responsabili delle minacce non sono ancora stati individuati.

I carabinieri stanno effettuando accertamenti per identificare gli autori delle lettere minatorie e garantire la sicurezza della famiglia. La comunità attende con apprensione che la giustizia faccia il suo corso e ponga fine a questo incubo.