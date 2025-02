Minaccia di gettare il padre dal balcone: 50enne condannato a oltre 3 anni

Un uomo di 50 anni, già precedentemente condannato per maltrattamenti, torna a vivere con il padre 80enne a Teramo; riprendono le violenze e le minacce, culminate in una nuova condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione.

A Teramo, un uomo di 50 anni è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per aver nuovamente maltrattato il padre 80enne. In passato, l'imputato era già stato allontanato dalla casa familiare e condannato a due anni per episodi simili. Nonostante ciò, il genitore aveva acconsentito al suo ritorno, sperando in un cambiamento che purtroppo non si è verificato.

Secondo l'accusa, tra settembre 2023 e luglio 2024, l'uomo, spesso in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ha sottoposto l'anziano padre a continue violenze fisiche e psicologiche. Le aggressioni includevano schiaffi e minacce di morte, come "Ti butto dal balcone". In un episodio specifico, nel luglio 2024, l'imputato avrebbe colpito il padre alla schiena mentre questi si trovava in cucina, causando lesioni che hanno richiesto cure mediche con una prognosi di tre giorni.

Il clima di terrore instaurato dall'uomo ha portato l'anziano a vivere in uno stato di ansia e paura costanti. In alcune occasioni, il padre era costretto a mangiare da solo; in altre, il figlio gli impediva di guardare la televisione, sostenendo che l'apparecchio non fosse di sua proprietà. Questi comportamenti hanno spinto l'80enne a denunciare nuovamente il figlio, portando all'arresto e alla successiva condanna di quest'ultimo.

Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari Roberto Veneziano. Il padre si è costituito parte civile, rappresentato dall'avvocato Monica Passamonti, mentre l'imputato è stato difeso dall'avvocato Berardo Di Simplicio. Attualmente, il 50enne si trova in carcere a seguito dei nuovi episodi di maltrattamento.

Questo caso mette in luce la complessità delle dinamiche familiari in situazioni di violenza domestica, evidenziando come l'affetto e la speranza di un cambiamento possano talvolta esporre le vittime a ulteriori abusi. Le autorità sottolineano l'importanza di denunciare tempestivamente tali comportamenti e di adottare misure protettive adeguate per prevenire recidive.