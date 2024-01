Mini Crociere in Crescita: 14 Scali a Ortona e Aumento degli Attracchi nel Mare Adriatico

Il porto di Ortona pronto ad accogliere un numero record di mini crociere, con il supporto dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale

A partire dal prossimo marzo, il porto di Ortona si prepara ad ospitare una serie di mini crociere in Adriatico, segnando un incremento significativo nel numero di attracchi rispetto all'anno precedente. L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, con sede ad Ancona, ha programmato ben 14 scali per le navi Athena e Artemis della rinomata compagnia di navigazione Grand Circle Cruise Line. Il primo approdo è previsto per il 23 marzo, con il programma che si estenderà fino al 4 novembre.

Il dettagliato itinerario è stato definito dall'Autorità di sistema portuale, che vede con favore anche l'aumento del numero di tappe nel porto di Ortona. "Oltre alla Athena e alla Artemis, il nostro porto ospiterà un'altra mini crociera a maggio, dimostrando un interesse e un'attività in costante crescita", afferma l'agente marittimo Giuseppe Ranalli. Sottolinea inoltre l'importanza di completare le infrastrutture portuali, come la banchina Martello, per garantire una gestione ottimale di tali attracchi.

L'Autorità di sistema prevede anche il ritorno delle grandi navi da crociera ad Ancona, con compagnie rinomate come Msc e Marella Cruises. Parallelamente, si prevede un aumento delle tappe nei porti di Pesaro e Ortona per le mini crociere nel suggestivo scenario del mare Adriatico.