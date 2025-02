Mini market chiuso per gravi carenze igieniche e sicurezza a Teramo

Un mini market di Alba Adriatica è stato chiuso per gravi carenze igieniche e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, con sanzioni superiori a 24.000 euro.

Ad Alba Adriatica, i Carabinieri locali, insieme ai colleghi del NAS di Pescara e del NIL di Teramo, hanno effettuato un'ispezione in un mini market con annessa macelleria, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le irregolarità includevano inadeguatezze strutturali, assenza del manuale di autocontrollo alimentare, mancanza del documento di valutazione dei rischi per i lavoratori e carenze nei dispositivi di primo soccorso. Di conseguenza, l'attività è stata sospesa e sono state comminate sanzioni per oltre 24.000 euro. Non è la prima volta che questo esercizio commerciale incorre in tali problematiche; circa due anni fa, era già stato oggetto di provvedimenti simili per le medesime ragioni.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di controlli intensificati nella provincia di Teramo. Recentemente, a Tortoreto, un altro mini market con macelleria è stato sanzionato per gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Durante l'ispezione, sono stati sequestrati 65 chili di carne in cattivo stato di conservazione, portando alla sospensione dell'attività e a sanzioni significative.

Le autorità locali sottolineano l'importanza del rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, soprattutto in attività che trattano prodotti alimentari. La tutela della salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori sono priorità imprescindibili, e le forze dell'ordine continueranno a monitorare attentamente il territorio per garantire il rispetto delle leggi vigenti.

È fondamentale che i titolari di esercizi commerciali si adeguino alle normative in materia di igiene e sicurezza, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire un servizio sicuro e di qualità alla clientela. La collaborazione tra autorità e commercianti è essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza e igiene nel settore alimentare.