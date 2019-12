Ministro Fioramonti in città per inaugurazione anno accademico GSSI

"L'Aquila è al centro della nostre attenzioni, abbiamo svolto molti incontri in questi mesi presso il Miur dopo la inaugurazione dell'anno scolastico, avevo detto che sarei tornato entro la fine dell'anno all'Aquila personalmente". Così il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, in visita all'Aquila per tutta la giornata di oggi per partecipare alla inaugurazione dell'anno accademico della scuola di alta formazione del Gran Sasso Science Institute e per incontri nei Laboratori Nazionali dell'istituto di fisica nucleare del Gran Sasso e con il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Edoardo Alesse.

"Lo faccio in un momento particolare in cui celebriamo la inaugurazione dell'anno accademico di una grande scuola di dottorato come il Gssi che è un grande punto di riferimento, poi visiterò l'Istituito di fisica nucleare del Gran Sasso, le amministrazioni locali e i rappresentanti del mondo della scuola, quindi, ci sarà una giornata dedicata a questa città - ha continuato il ministro -.

Ci impegniamo perché possa, anche dal punto di vista simbolico, tornare al centro del dibattito politico nazionale"

"Il Governo continuerà ad investire, il Gssi ha bisogno di ulteriori risorse". "Io personalmente, insieme al senatore a vita Carlo Rubbia e tante altre figure del mondo della ricerca, - ha continuato il ministro - mi sono fatto anche in questo caso ambasciatore nei confronti del presidente del Consiglio affinché si intervenga il prima possibile, entro la fine dell'anno, spero, con un decreto specifico che mi auguro possa andare in Consiglio dei ministri giovedì per intervenire finanziariamente sul Gssi".

"Proprio oggi è arrivata la conferma da Invitalia che parte questa collaborazione stretta con la stessa agenzia che diventerà stazione appaltante, farà da facilitatore quindi renderà molto più fluido il percorso di finalizzazione di interventi sugli istituti scolastici".

Così il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, parlando nel corso di una visita all'Aquila della situazione degli appalti per la ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma di 10 anni fa, sui quali si registrano sensibili ritardi. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha chiesto maggiori attenzioni da parte del Governo nazionale.

"Siamo in contatto con il sindaco e con le amministrazioni locali già da tempo - ha aggiunto il ministro - abbiamo fatto vari incontri, siamo stati più volte all'Aquila sia io personalmente che la mia amministrazione".