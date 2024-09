Minorenne arrestato a Penne: hashish e bilancino nascosti nello scooter

Sedici anni e già spacciatore: fermato dai carabinieri con 135 grammi di hashish tra scooter e abitazione.

I Carabinieri di Penne hanno arrestato un ragazzo di soli 16 anni, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Il giovane, fermato durante i consueti controlli volti a contrastare il traffico di droga nel capoluogo vestino, è stato sorpreso in possesso di 135 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita.

L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di pattugliamento intensificato per i weekend, quando i militari hanno notato il minore che, a bordo del suo ciclomotore, percorreva le vie cittadine a velocità sostenuta. Noncurante della presenza delle forze dell’ordine, il giovane si è addirittura esibito in una manovra spericolata, impennando il suo scooter. Tale comportamento ha spinto i carabinieri a fermarlo immediatamente per un controllo.

Durante l’ispezione del ciclomotore, gli agenti hanno rinvenuto, nascosto sotto il sellino, un marsupio contenente circa 70 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte allo spaccio, e un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura della droga. La scoperta ha portato i militari a procedere con una perquisizione più approfondita presso l’abitazione del giovane.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato altri 65 grammi di hashish, confezionati in due “panetti” e accuratamente nascosti nella stanza del ragazzo, confermando così l’attività di spaccio. In totale, la droga sequestrata ammontava a 135 grammi, una quantità significativa che sarebbe stata destinata al mercato illecito della zona.

Davanti all’evidenza dei fatti, il sedicenne ha ammesso le sue responsabilità, senza opporre resistenza. La droga sequestrata, con il suo potenziale di distribuzione nel mercato, avrebbe potuto alimentare il traffico illecito nell'area vestina, già monitorata dalle autorità per fenomeni di microcriminalità legati agli stupefacenti.

Una volta formalizzato l’arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, il giovane è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza di L’Aquila, dove resterà in custodia in attesa del giudizio di convalida, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di azioni di prevenzione che i carabinieri di Penne stanno portando avanti per contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di droga tra i giovani, specialmente nei fine settimana. Negli ultimi tempi, il fenomeno dello spaccio giovanile ha destato grande preoccupazione, soprattutto per la crescente diffusione di sostanze stupefacenti come l’hashish tra i minorenni.

Le autorità, nel confermare l’efficacia delle misure di controllo, hanno sottolineato la necessità di una maggiore sensibilizzazione sulle conseguenze legali e sociali legate all’uso e al traffico di droga, soprattutto per i minori, che rischiano di cadere vittime di circuiti criminali già in giovane età.