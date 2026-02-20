Minori stranieri soli, cambia tutto: il Comune aggiorna le regole

Nuovi criteri e procedure più stringenti per l’accoglienza dei minori non accompagnati: l’amministrazione comunale adegua il capitolato alle disposizioni regionali vigenti.

Il Comune dell’L'Aquila ha approvato l’aggiornamento del capitolato d’appalto relativo ai servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, intervenendo su requisiti strutturali, standard organizzativi e procedure operative. L’intervento si inserisce in un percorso di adeguamento alle più recenti linee guida regionali, con l’obiettivo di uniformare il sistema locale alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori.

Il nuovo documento disciplina in modo più dettagliato le modalità di gestione delle strutture dedicate, introducendo criteri puntuali per la selezione degli enti affidatari e per la verifica dei servizi offerti. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti legati alla qualità dell’assistenza educativa, al supporto psicologico e sanitario, nonché ai percorsi di integrazione scolastica e sociale.

L’adeguamento normativo riguarda anche le procedure di monitoraggio e controllo, con un rafforzamento degli strumenti di rendicontazione e delle verifiche periodiche. L’intento dichiarato è garantire maggiore trasparenza amministrativa e assicurare condizioni uniformi per l’accoglienza sul territorio comunale, in coerenza con il quadro regionale e nazionale di riferimento.

Nel contesto attuale, caratterizzato da flussi migratori variabili e dalla presenza di giovani privi di riferimenti familiari, il sistema di accoglienza rappresenta un nodo centrale delle politiche sociali locali. L’aggiornamento del capitolato mira quindi a consolidare un modello organizzativo capace di coniugare rispetto delle norme, sostenibilità gestionale e tutela effettiva dei diritti dei minori coinvolti.