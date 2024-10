Miska Ruggeri Nuovo Presidente del TSA ed altri provvedimenti

La Giunta regionale ha tenuto una seduta ordinaria, durante la quale il presidente Marco Marsilio ha presentato importanti linee guida per la creazione di un avviso pubblico. Questo avviso è finalizzato a costituire un elenco di professionisti da nominare come Commissari per le fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche, in caso di violazioni statutarie o comportamenti gestionali non conformi alla normativa vigente.

In un'altra iniziativa, il vicepresidente con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha approvato uno schema di accordo tra il Dipartimento Agricoltura, AREACOM e i Gruppi di Azione Locale (GAL). Questo accordo consentirà ai GAL di utilizzare una piattaforma digitale per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture.

Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale, Mario Quaglieri, è stata approvata la macrostruttura organizzativa della Giunta Regionale. Inoltre, è stato autorizzato il presidente della delegazione trattante a firmare l'accordo per il contratto collettivo integrativo del personale per il triennio 2023-2025.

Dario Ciamponi è stato nominato dirigente "ad interim" del Servizio "Pianificazione Territoriale e Paesaggio" del Dipartimento Territorio-Ambiente. Allo stesso modo, Germano De Sanctis è stato designato nuovo direttore del Dipartimento “Lavoro e Attività Produttive”. Il dirigente Emidio Rocco Ernesto Primavera assumerà il ruolo di dirigente del Servizio “Competitività Agricoltura” presso il Dipartimento Agricoltura.

Su proposta dell'assessore ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, è stato approvato un documento per stabilire i criteri di riparto delle risorse ministeriali tra le aziende di trasporto pubblico locale e regionale in Abruzzo.

In un'iniziativa a cura dell’assessore ai Beni e Attività Culturali, Roberto Santangelo, è stata nominata Miska Ruggeri come presidente dell'Ente Teatrale Regionale – TSA. Inoltre, la Giunta ha aderito al Comitato per la candidatura di Pescara come capitale italiana dell'arte contemporanea nel 2026, impegnandosi a supportare il Comune nel raggiungimento di questo obiettivo.

È stata anche approvata una nuova disciplina di accreditamento per i soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella Regione Abruzzo. Questa nuova normativa introduce un sistema di rating per gli organismi di formazione, stabilendo standard di qualità e requisiti chiari per l'accreditamento.

La Giunta ha risposto positivamente all'invito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presentando proposte per interventi volti all’inclusione sociale di persone a rischio di grave marginalità e al contrasto della senza dimora. La Regione Abruzzo beneficerà di un finanziamento massimo di € 1.672.977,85, senza obbligo di cofinanziamento.

Infine, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila è stata autorizzata all'acquisto dell'immobile noto come Ex Clinica Universitaria, destinato a diventare la sede degli uffici dell’ADSU e spazi polivalenti per gli studenti universitari. Inoltre, su proposta dell'assessore Santangelo, è stato approvato il piano di riparto di € 3.962.790,39 tra i Comuni per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli studenti che adempiono all'obbligo scolastico per l'anno scolastico 2024/2025.