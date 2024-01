Misterioso Omicidio a Pescara: Straniero Trovato Morto a Coltellate

Una tragica scoperta ha sconvolto la città di Pescara oggi, con il ritrovamento di un uomo senza vita in via Gran Sasso. Secondo le prime informazioni, la vittima, apparentemente uno straniero, è stata assassinata con coltellate. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il personale del 118, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso, mentre le forze dell'ordine sono giunte prontamente per avviare le indagini.

La vittima, stando alle prime notizie, sembra essere un uomo originario del Bangladesh, colpito da colpi di coltello multipli. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 10.30 in una stradina privata vicino alla trafficata via Gran Sasso.

Nella zona, caratterizzata dalla presenza di diversi edifici abitati principalmente da stranieri, tra cui numerosi bengalesi, si sta cercando di comprendere se il corpo sia stato spostato dopo l'omicidio o se l'aggressione sia avvenuta nel luogo in cui è stato scoperto.

I carabinieri sono sul posto, con il comandante provinciale, colonnello Riccardo Barbera, che ha avviato tutte le procedure investigative necessarie. Oltre ai rilievi scientifici, i militari stanno interrogando le persone presenti nella zona. Un uomo è stato portato via dopo essere stato perquisito.

Il medico legale Ildo Polidoro è già al lavoro, mentre si aspetta l'arrivo del magistrato di turno, Andrea Papalia. La sezione di via Gran Sasso che conduce alla rampa di Ponte Flaiano è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale per consentire gli approfondimenti investigativi. La comunità locale è inorridita e preoccupata per questo misterioso omicidio, mentre le autorità cercano di far luce sulla dinamica e sul movente dietro a questo tragico evento.