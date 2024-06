Mistero sulla Morte dell'Avvocata Romana: Ipotesi Istigazione al Suicidio

La morte misteriosa di Isabella Settanni, una rinomata avvocata civilista di 52 anni originaria di Roma, continua a essere al centro delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. La donna è stata trovata deceduta nella sua residenza a Villetta Barrea dopo aver ingerito nitrito di sodio. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragica fine della donna.

Il compagno della vittima, un uomo di 65 anni, sarà sottoposto a un nuovo interrogatorio al fine di ottenere ulteriori informazioni che possano chiarire gli eventi che hanno portato alla morte di Isabella. Al momento della scoperta, l'uomo non era presente, ma è giunto sul luogo poco dopo l'accaduto e ha collaborato con le forze dell'ordine.

Anche il messaggio inviato da Isabella a una sua collega, in cui esprimeva preoccupazione per il suo stato di salute, sarà oggetto di indagine approfondita. Le autorità stanno analizzando i dispositivi elettronici della vittima per tracciare le sue attività degli ultimi giorni, inclusa l'eventuale acquisto della sostanza letale, che è stata trovata insieme a un bicchiere nella sua abitazione.

La Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto un'autopsia sul corpo di Isabella e ha avviato un'indagine contro ignoti con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. La vita personale e professionale della donna, rispettata e stimata nel suo campo, è ora sotto stretta osservazione, con particolare attenzione all'ambiente lavorativo e alla sua storia clinica.