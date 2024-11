Modus Operandi celebra 20 anni di successi nell'aiutare gli studenti a crescere

Da 20 anni, il centro aquilano supporta gli studenti nella preparazione scolastica, puntando su un approccio personalizzato che promuove l'autonomia e il metodo di studio.

Modus Operandi festeggia un'importante milestone: 20 anni di attività al fianco degli studenti. Fondato nel 2004, il centro aquilano si è distinto per il suo impegno nel supportare i ragazzi nello studio delle materie scientifiche, dal livello medie fino alla preparazione universitaria e ai concorsi. Un percorso che, anno dopo anno, ha visto il centro crescere e evolversi insieme alle esigenze degli studenti, offrendo sempre un approccio personalizzato per ciascun caso.

"Non vendiamo pacchetti preconfezionati", affermano i fondatori Solange e Fabio Borsellini. "Ogni studente è diverso e il nostro lavoro è simile a quello di un sarto: modelliamo il percorso didattico sulle sue necessità". Questo approccio, che pone al centro l'autonomia degli studenti, è diventato il marchio di fabbrica di Modus Operandi. I ragazzi non solo vengono supportati nella preparazione scolastica, ma vengono anche guidati verso l'autosufficienza nello studio, elemento che rappresenta il cuore della missione del centro.

Il centro ha visto la sua nascita in una storica sede a Santa Giusta nel cuore dell’Aquila, ma il cammino non è stato privo di ostacoli. Il terremoto del 2009 ha causato una pausa forzata, ma la determinazione di Solange e Fabio non è venuta meno. Dopo aver affrontato le difficoltà del sisma, Modus Operandi è ripartito nel 2010, trovando una nuova sede temporanea in un container presso l’ex supermercato Paiper sulla statale 80. Nonostante le difficoltà, i ragazzi hanno continuato a cercare il centro, dimostrando la fiducia riposta nella loro esperienza. “Anche quando eravamo in un container, i ragazzi ci hanno trovati e ci hanno seguito”, raccontano con orgoglio i titolari.

Oggi, Modus Operandi opera nella nuova sede di via Australia e continua a essere un punto di riferimento per gli studenti abruzzesi. Oltre a lavorare con ragazzi delle scuole medie, il centro si occupa anche di studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), creando un percorso mirato per ciascuno di loro. Il centro, infatti, è noto per il suo metodo di lavoro basato sulla personalizzazione e sull'individuazione delle necessità individuali di ogni studente, un aspetto che distingue il centro da altre realtà.

"Non offriamo soluzioni standard, ma creiamo percorsi personalizzati. Il primo incontro con ogni studente o con i suoi genitori è cruciale per definire le necessità e stabilire gli obiettivi", spiegano i fondatori. Questo approccio permette di rispondere in modo mirato alle esigenze di ciascun ragazzo, e, in caso di studenti con DSA, sono previsti tre incontri di consulenza per costruire un programma didattico veramente efficace.

Con il passare degli anni, Modus Operandi si è affermato non solo come un centro di tutoraggio ma anche come una comunità che cresce insieme ai suoi studenti, sempre attenta alle nuove sfide e pronta a evolversi per rispondere alle esigenze di un mondo in continua trasformazione.

Tutta la redazione di Abruzzo24ore.tv e il suo direttore augurano tutto il bene possibile ai fratelli Borsellini, i quali con la loro dedizione e impegno hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al successo di Modus Operandi, punto di riferimento per tante famiglie e studenti in Abruzzo.