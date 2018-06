Montorio,esercitazione 'TerraeMotus 6.0'

A Montorio al Vomano dal 22 al 24 giugno esercitazione coordinata di unità cinofile e gruppi di protezione civile. Si chiama "TerraeMotus 6.0" e nasce dall'idea di volontari Ucis (Unità cinofile italiane da soccorso) di testare la preparazione dei gruppi nelle prime ore di soccorso in caso di grave calamità. I 12 gruppi, circa 160 unità, si cimenteranno in ricerca dispersi tra macerie e manufatti. Venerdì 22 e sabato 23 montaggio del campo base nello stadio comunale, spegnimento di incendi boschivi in aree controllate con simulazione di patologie attinenti per il recupero sanitario. Sabato mattina in frazione Faiano, ancora parzialmente zona rossa, prova di evacuazione dopo scossa di terremoto, con i gruppi di Protezione Civile, soccorso sanitario Croce Bianca, simulatori e truccatori della Croce Rossa. Nel pomeriggio in via Italia sarà testato l'utilizzo delle pompe idrovore, utilizzate nelle emergenze idrogeologiche e anche per rifornimento dei moduli antincendio in zone impervie.