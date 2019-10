Morte Fagnano, rinviato il Consiglio Regionale, messaggio di cordoglio del presidente Sospiri

Il Presidente del Consiglio regionale, alla notizia della scomparsa del direttore dipartimento Salute Roberto Fagnano, e sentita la conferenza dei capigruppo, ha disposto la chiusura dell'Assemblea consiliare, rinviandola per il giorno 5 novembre 2019.

“L’improvvisa e inattesa scomparsa di Roberto Fagnano ha lasciato costernato l’intero apparato del Consiglio della Regione Abruzzo, imponendoci di fermare doverosamente la giornata politica in omaggio a un uomo e a un professionista che non ha mai fatto mancare il proprio contributo nella riorganizzazione e nella guida di un settore tanto delicato quanto quello della sanità abruzzese.

La Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo esprime le proprie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai collaboratori del manager che oggi hanno perso una presenza importante e incisiva per il nostro territorio”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri alla notizia della scomparsa del Direttore del Dipartimento della Salute Roberto Fagnano.

“Con Fagnano scompare una figura carismatica e un manager capace – ha sottolineato il Presidente Sospiri – che dopo aver diretto la Asl di Teramo, difendendo le necessità del territorio e dimostrando conoscenza e consapevolezza, aveva accettato di lasciare quell’incarico per assumere la guida del Dipartimento Salute e mettere al servizio della macchina organizzativa regionale tutto il proprio know how, dando il proprio contributo alla ristrutturazione dell’intera sanità abruzzese, un compito sicuramente gravoso che però Fagnano aveva raccolto con grande coraggio e carica, fatta di umanità e passione, come l’ennesima sfida di una carriera già straordinaria.

La sua prematura scomparsa lascia un vuoto importante, sarà nostro compito ora abbracciare la sua eredità conoscitiva ed esperienziale affinchè il suo impegno, la sua dedizione alla professione, la sua abnegazione nei confronti del nostro Abruzzo non vadano perduti”.