Morte Sospetta di Nelluccia, 84 Anni: Giallo a Gissi con Gioielli Scomparsi

La vigilia di Natale si è trasformata in un mistero nella cittadina di Gissi, dove è stata rinvenuta morta Carolina D'Addario, conosciuta come "Nelluccia", ottantaquattrenne residente da sola nella sua abitazione. La donna, celebre per essere stata per decenni la sarta di riferimento del paese, è stata scoperta senza vita dai suoi familiari il 24 dicembre.

Le indagini condotte dai carabinieri cercano di fare luce su questo enigma, poiché, nonostante l'ipotesi iniziale di un malore, alcune ferite sul corpo della vittima hanno suscitato sospetti. La casa, situata nel centro del paese, non mostra segni evidenti di effrazione, ma la scena interna è caratterizzata dalla mancanza di alcuni gioielli e da un disordine apparente.

La figura di Nelluccia, apprezzata per la sua abilità nella sartoria, ha lasciato un vuoto nella comunità. Mentre si attendono gli esiti delle indagini, la morte della donna si rivela ora un enigma da svelare, con il giallo che si insinua non solo nella causa del decesso ma anche nel mistero dei preziosi oggetti scomparsi.