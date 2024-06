Morte in Ospedale per Infezione: Al Via la Super Perizia sui Dieci Medici Indagati

Il giudice Roberto Veneziano ha ordinato una super perizia per far luce sulla morte di Fernando D’Ostilio, 66 anni, deceduto il 30 maggio scorso all’ospedale Mazzini di Teramo. L'incidente probatorio, che coinvolgerà consulenti nominati da tutte le parti, dovrà accertare se le scelte mediche adottate, in particolare quelle chirurgiche, siano state adeguate alle condizioni del paziente.

La perizia è stata affidata a Claudio Rigo, medico legale di Venezia, e a Saverio Donato Pianalto, chirurgo specialista in chirurgia addominale di Padova. La loro indagine dovrà determinare la congruità delle scelte cliniche effettuate, soprattutto quelle riguardanti i vari interventi chirurgici subiti dal paziente.

Il termine per la consegna della perizia è stato fissato in 90 giorni, con la nuova udienza già programmata per il mese di ottobre. Dieci medici sono attualmente indagati in relazione a questa vicenda, che ha visto la morte di D’Ostilio a causa di un'infezione post-operatoria secondo i risultati dell'autopsia.