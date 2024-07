Mucillagine a Pescara: Domenica al Mare tra Bellezza e Preoccupazioni

Una domenica al mare a Pescara, con un caldo estivo da record, ma il fascino del litorale adriatico è offuscato dalla presenza di mucillagine. Questo fenomeno naturale, visibile da alcuni giorni lungo la costa, ha suscitato preoccupazione tra i bagnanti e animato discussioni sui social media.

Nonostante la Bandiera Blu conquistata dalla città, molti utenti hanno espresso perplessità riguardo alla sicurezza delle acque balneabili. Tuttavia, l'Arta ha rilasciato una nota ufficiale per tranquillizzare il pubblico, affermando che la mucillagine non rappresenta un pericolo per la salute dei bagnanti.

Riccardo Padovano, presidente della Sib Abruzzo, ha enfatizzato ulteriormente la situazione, dichiarando che nonostante la presenza della mucillagine, il mare di Pescara è più che mai pulito e sicuro. "Si tratta di un fenomeno estetico e non compromette lo stato eccellente delle nostre acque", ha precisato Padovano.

Secondo i dati forniti, la gestione del fenomeno è completamente sotto controllo e i bagnanti sono invitati a continuare a godere delle spiagge senza preoccupazioni e, se necessario, con l'opzione di fare una doccia aggiuntiva negli stabilimenti.

Questa rassicurazione è arrivata in un momento in cui la bellezza naturale del mare si scontra con le preoccupazioni ambientali, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale lungo la costa adriatica.