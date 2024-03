Multa di 40mila Euro a Night Club per Dipendenti Irregolari: Operazione congiunta della Polizia

Nuove sanzioni e sequestri sono stati il risultato di una recente operazione congiunta della polizia locale e di vari enti di controllo, mirata a esaminare il rispetto delle normative negli esercizi pubblici della provincia.

Durante il fine settimana scorso, un bar nella vivace zona della movida lancianese è stato oggetto di ispezioni. Il titolare è stato multato con una somma di 2.400 euro per varie violazioni, tra cui la mancanza di sicurezza sul lavoro, l'installazione non autorizzata di telecamere di sorveglianza e l'omissione del rilevatore del tasso alcolemico. Inoltre, durante il controllo, è stato individuato un cliente in possesso di sostanze stupefacenti, per cui è stata presentata una segnalazione alla Prefettura. Ulteriori dosi di hashish sono state sequestrate nel dehors del locale.

Altre irregolarità significative sono state riscontrate in un noto night club della provincia, dove 15 dipendenti non erano in regola con le normative sul lavoro, portando a una multa di oltre 38 mila euro. Sono state anche contestate violazioni riguardanti l'igiene degli alimenti.

L'operazione è stata condotta da un team interforze composto da polizia, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL e il Nucleo Cinofili della Questura di Pescara. Un'imponente sinergia tra diversi enti al fine di garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza nei locali pubblici della provincia.