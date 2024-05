Muore Dopo un Forte Mal di Testa: La Famiglia Denuncia, la Procura Apre un’Inchiesta

Fabio Spadini, 49 anni, è deceduto in ospedale dopo essere stato soccorso a causa di un forte mal di testa. I familiari hanno denunciato che, nei giorni precedenti, Spadini era stato colpito con un pugno alla testa durante una lite. La Procura di Pescara ha quindi avviato un’inchiesta per determinare se esiste un collegamento tra l’aggressione e il decesso.

Il magistrato ha ordinato un’autopsia per chiarire le cause della morte avvenuta ieri mattina. Spadini, disoccupato, è stato trasferito d’urgenza dal 118 all’ospedale Spirito Santo di Pescara, dove è giunto in gravi condizioni. Nonostante i tentativi di salvarlo, è morto poco dopo l'arrivo.