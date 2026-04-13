Muore a 15 anni durante allenamento: autopsia senza risposte, ora nuovi test

Dramma in campo sportivo, giovane colpito da arresto cardiaco durante allenamento: indagini ancora aperte, comunità sotto shock e funerali fissati nei prossimi giorni.

Resta ancora senza una spiegazione definitiva la morte di Luigi Santarelli, il quindicenne di Francavilla al Mare colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre si allenava in un campo da tennis a San Giovanni Teatino lo scorso 8 aprile. I primi esiti dell’autopsia, eseguita a Chieti dal medico legale Pietro Falco, non hanno chiarito le cause del decesso, rendendo necessari ulteriori accertamenti specialistici, anche di natura genetica.

Il giovane è stato soccorso tempestivamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, e sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione con l’ausilio di un defibrillatore. Nonostante i tentativi, il ragazzo è deceduto poco dopo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove era stato trasferito in condizioni critiche.

Gli approfondimenti diagnostici dovranno ora verificare l’eventuale presenza di patologie cardiache non evidenti o di fattori predisponenti che possano aver provocato il malore improvviso durante l’attività sportiva. Si tratta di verifiche complesse, spesso necessarie nei casi di morte improvvisa in età giovanile, che richiedono tempi più lunghi per fornire risposte certe.

Nel frattempo, la comunità locale si prepara a dare l’ultimo saluto al ragazzo. I funerali sono stati fissati per mercoledì alle 10.30 nella cattedrale di San Cetteo a Pescara, come comunicato dal sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente.

Il primo cittadino ha espresso la vicinanza istituzionale e personale alla famiglia, sottolineando come l’intera comunità sia stata profondamente colpita dalla tragedia. È stato inoltre annunciato che la società sportiva Sgt Sport promuoverà iniziative commemorative dedicate a Luigi, con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo attraverso i valori dello sport, della condivisione e dell’impegno.

La vicenda riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli impianti sportivi e sull’importanza della prevenzione sanitaria nei giovani atleti, mentre si attendono gli esiti dei nuovi esami per chiarire le cause di una morte improvvisa che ha scosso profondamente il territorio.