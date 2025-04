Muore a 63 anni, ma i suoi organi salvano vite: ecco dove

Un uomo di 63 anni deceduto all'ospedale Mazzini di Teramo ha donato i suoi organi, offrendo una nuova speranza a pazienti in attesa di trapianto.

Un gesto di straordinaria ​solidarietà ha avuto luogo all'​ospedale Mazzini di Teramo, dove un uomo di ​63 anni, deceduto per cause naturali, ha donato i suoi ​organi, contribuendo a salvare la vita di diversi pazienti in attesa di trapianto.

Il ​coordinamento trapianti dell'ospedale ha attivato tempestivamente le procedure necessarie, coinvolgendo equipe mediche specializzate provenienti da diverse regioni italiane. Grazie alla generosità del donatore e al supporto della sua famiglia, sono stati prelevati fegato, reni e ​cornee, organi che ora offriranno una nuova possibilità di vita a pazienti in attesa.

Il ​direttore generale dell'​ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha espresso profonda gratitudine verso la famiglia del donatore, sottolineando come gesti simili rappresentino un esempio di altruismo e contribuiscano a diffondere la cultura della donazione.

Secondo i dati forniti dall'ASL di Teramo, nel corso del 2024 sono già state effettuate diverse donazioni di organi, evidenziando una crescente sensibilità della comunità verso questo importante tema. La rete nazionale dei trapianti continua a lavorare incessantemente per garantire che ogni donazione possa tradursi in una nuova speranza per chi è in attesa di un trapianto.