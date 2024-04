Murzilli scende in Campo a Capistrello

Alle elezioni comunali dell'8-9 giugno 2024 Maurizio Murzilli scende in campo come Candidato Sindaco di Capistrello.

Murzilli, 47 anni, è ingegnere e docente di ruolo presso l'Istituto tecnico "Majorana" di Avezzano.

"La mia è una scelta - afferma il Candidato - motivata dall'amore per il territorio e dalla volontà di promuovere iniziative concrete per il futuro di Capistrello".

L'aggregazione civica che sostiene questo progetto ha l'ambizione di creare un'alternativa amministrativa per guidare il Comune, raccogliendo idee, progetti e persone all'insegna di valori condivisi che pongano al centro lo sviluppo, il sociale e l'identità del territorio.

"Siamo già al lavoro per completare la squadra che non sarà composta solo dai candidati, ma da quanti vogliono dare il loro contributo per il bene comune grazie alla loro passione e preparazione. Il proposito - continua Murzilli - è quello di superare le divisioni e per questo siamo pronti ad accogliere quanti vogliano sposare questa proposta moderata, dialogante e concreta. Guardiamo al futuro del comune di Capistrello - conclude - proponendo un nuovo approccio alla gestione delle risorse e dando concretezza a progettualità in grado di esaltare le peculiarità sociali, culturali e paesaggistiche del territorio in stretta connessione con la Marsica, la Valle Roveto e tutto il resto della nostra Provincia".