NATALE 2023: ASTA DEL PESCE, PREZZI DA RECORD CON GLI SCAMPI A 125 EURO AL KILO

In un'asta straordinaria tenutasi nella notte fra venerdì e sabato, il mercato ittico ha registrato prezzi da record per il pesce, con gli scampi di prima scelta che hanno raggiunto la cifra incredibile di 125 euro al chilo, un notevole incremento rispetto agli 81 euro dell'anno precedente. Il pesce, protagonista indiscusso delle tavole natalizie, ha visto aumentare in modo significativo i costi delle varie specie, con gli acquirenti disposti a pagare di più pur di garantirsi le prelibatezze dell'Adriatico.

Il calamaro si è attestato a 34 euro al chilo, il gambero rosa a 25, il granchio a 6, la mazzancolla a 23, la mazzolina a 14, il moscardino a 16, il merluzzo grande a 12 e il mezzano a 8, il palombo a 14 euro e la pannocchia a 26, con il taglio piccolo a 18, la piovra a 23 euro, il rospo a 30 euro e, infine, gli scampi di seconda scelta a 110 euro, terza scelta a 70 euro e gli scampetti a 30 euro. Le seppie sono state messe all'asta a 20 euro al chilo, le sogliole a 30 euro e la triglia a 12 euro.

L'asta ha coinvolto 30 acquirenti, con la vendita di 462 casse di pesce, totalizzando oltre 1,362 tonnellate di prodotto ittico. Nonostante il periodo natalizio, sei motopescherecci hanno preso parte all'uscita in mare, continuando la pesca anche durante i festivi, grazie alle nuove norme che lo consentono.

Il responsabile dell'asta, Giovanni Massi, componente del consorzio del mercato ittico, ha commentato: "Si respira un clima ottimale con massimo rispetto fra colleghi. Una grande sinergia tra anime che un tempo erano in competizione." Massi ha attribuito i rincari ai minori pescaggi causati dalla minor presenza di barche in mare durante questo periodo festivo. Ha menzionato con gratitudine il collega Giancarlo Di Daniele, il quale, nonostante un lutto familiare, ha continuato a lavorare, dimostrando un notevole senso di responsabilità nelle operazioni di asta.