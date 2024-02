NBA L'Aquila, Domenica Gara Fondamentale per il PlayOut

Un incontro delicatissimo attende domani alle ore 18:00 al PalaAngeli Prosolidar il Nuovo Basket Aquilano, con l’arrivo sul parquet del capoluogo del Mondragone Basket (Caserta): un match che chiuderà la prima fase del Campionato prima della partenza del Girone Playout.

Una gara che rappresenta una fondamentale occasione per il club biancoblu che, dopo aver visto sfumare di poco l’ingresso nel raggruppamento Playoffs che avrebbe consentito di garantire la permanenza matematica in Serie B, cercherà adesso di entrare con il punteggio più alto possibile nella seconda fase e nel Girone Playout nel quale saranno inserite 4 formazioni del Girone F con 4 del Girone E Marche/Abruzzo.

Le otto squadre dal 3 marzo sfideranno in partite di andata e ritorno solo quelle dell’altro raggruppamento, con una classifica iniziale determinata dai punti conquistati nella prima fase contro le formazioni dello stesso Girone: otto gare dalle quali scaturirà un ranking che farà retrocedere le ultime due in Serie C, spareggiare la terz’ultima con la terz’ultima del Girone Campania/Puglia/Calabria/Basilicata e Sicilia per una ulteriore retrocessione e far restare nella Serie B del prossimo anno le restanti cinque.

Per il Nuovo Basket Aquilano, quindi, i due punti di domani sono importantissimi, poiché consentirebbero ai ragazzi di coach D’Addio di partire in pole position a quota 10, contro gli attuali 6 di Mondragone e i 4 di Grottaferrata e Isernia: nell’altro girone, invece, tutto è ancora aperto con 4 squadre che lottano per evitare gli ultimi due posti che affiancheranno Pescara Basket e Stamura Ancona già matematicamente dentro i Playout.

In settimana la squadra aquilana si è allenata intensamente e si presenterà al completo davanti al proprio calorosissimo pubblico, per cercare di concludere al meglio questa prima fase.

Le parole del Presidente Roberto Nardecchia: “Affrontiamo l’importante impegno di domenica con la consapevolezza di giocare un match importante per il prosieguo del campionato, la squadra lo giocherà mettendo in campo tutto l’orgoglio e la volontà possibili, ma con la giusta serenità che ci contraddistingue da sempre. Con un pizzico di esperienza in più avremmo centrato in anticipo l’obiettivo di mantenere a L’Aquila una categoria così importante, ma i ragazzi hanno grande voglia di raggiungere prima possibile quanto tutti noi auspichiamo, per regalare un’altra gioia ai tantissimi che ci seguono con trepidazione ed entusiasmo. In questo senso iniziare il Girone Playout con 10 punti ci darebbe una maggiore tranquillità, considerando che da inizio Marzo saranno otto spareggi ad altissima intensità agonistica e da giocare su campi difficili.”

Il Nuovo Basket Aquilano chiama a raccolta gli appassionati cittadini, chiedendo loro di trasmettere la consueta passione e il forte calore sempre dimostrato dagli spalti ai ragazzi che scenderanno sul parquet per difendere con i denti una categoria così importante e prestigiosa per l’intera città!