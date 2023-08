NBA L’Aquila Pronta a Stupire, l’Intervista al Nuovo Coach Federico D’Addio

"Nuovo Basket Aquilano, la Nuova Sfida nella Serie B 'Interregionale' del Girone F"

Una nuova avventura si profila all'orizzonte per il Nuovo Basket Aquilano, il club che ha raggiunto la promozione nella B 'Interregionale' dopo aver trionfato nello spareggio della Serie C Gold Abruzzo contro Isernia. L'emozionante vittoria ha spianato la strada per l'ingresso della squadra nella Serie B 'Interregionale', una sfida impegnativa che vedrà il club misurarsi con avversari di calibro.

La scorsa stagione ha consegnato al Nuovo Basket Aquilano una solida base di gioco, ed è proprio con questo gruppo ben rodato che la squadra si appresta ad affrontare la nuova stagione agonistica. Inoltre, il club si avvale dei servizi di un nuovo coach, Federico D'Addio, originario di Caserta. Il suo arrivo segna una nuova era per la squadra, che si prepara a cimentarsi in un Campionato di B 'Interregionale' che si preannuncia stimolante ma impegnativo.

D'Addio, con un background nel coaching che lo ha portato ad allenare squadre come il Basket Giugliano in Serie B e la Juvecaserta, è entusiasta della sfida che lo attende. Parlando dei giocatori della sua squadra, il coach ha evidenziato il talento dei lunghi, tra cui Leo Cecchi, un giocatore argentino versatile e potente sotto canestro. La squadra si baserà anche su giocatori esperti come Fabrizio Civicè e Michele D'Ambrosio, che hanno dimostrato di poter contribuire in modo significativo al punteggio.

Il coach ha anche condiviso i nuovi arrivi nella squadra. Paolo Belmaggio, proveniente dalla Tiber Roma, è stato introdotto come un ottimo giocatore con capacità di tiro e presenza fisica sotto canestro. Nel ruolo di playmaker, Vincenzo Provenzani porta esperienza e capacità di organizzazione, rendendolo un elemento cruciale nell'organizzazione della squadra.

D'Addio ha sottolineato che l'obiettivo principale sarà quello di stabilire un approccio mentale solido e sviluppare l'identità di una squadra che non teme le sfide. Nonostante la presenza di squadre forti, il coach è fiducioso che il gruppo ben coeso del Nuovo Basket Aquilano saprà affrontare il Campionato con determinazione e entusiasmo, offrendo prestazioni che divertiranno i fan e lasceranno un'impronta indelebile. Con il presidente Roberto Nardecchia al timone e la passione per lo sport che brilla nella città di L'Aquila, il club è pronto per una nuova avventura nell'affascinante mondo della Serie B 'Interregionale'.

L‘Intervista è tratta da StreamBasket a firma di Umberto De Maria.