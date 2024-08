NBA L'Aquila Squadra di Aquilani!

E’ partita ufficialmente al PalaAngeli la stagione del Nuovo Basket Aquilano con il raduno precampionato della formazione di SERIE B Interregionale, impegnata nel girone F della Conference Centro Italia, raggruppamento che vedrà impegnate formazioni di 4 regioni: Sardegna, Lazio, Campania e Abruzzo.

Grande entusiasmo e atmosfera di forte volontà e predisposizione da subito al lavoro per un team che quest’anno avrà alla guida tecnica Francesco Barilla, coach calabrese di notevole e comprovata esperienza, proveniente dal Don Bosco Livorno, affiancato da uno staff tutto aquilano, con l’assistente Luca Di Sabbato, il preparatore atletico Cristian Berardi, la fisioterapista Cristina Risetti, il medico sociale Giancarlo Torlone, il medico ortopedico Andrea Fidanza, il team manager Roberto Ciuffini e il Direttore Tecnico del club Paolo Nardecchia.

16 gli atleti convocati per la preparazione precampionato, con le prime due settimane di lavoro che vedranno impegnati in doppie sedute giornaliere i giocatori: una rosa di livello formata da alcune conferme dei protagonisti che hanno permesso il mantenimento di questa difficile categoria al Nuovo Basket Aquilano, implementati da alcuni importanti arrivi, quali quelli della nuova coppia che presidierà sotto canestro il team, formata da Tarik Hajrovic, centro serbo di formazione italiana, 203 cm, con esperienze importanti negli anni italiani anche in categorie superiori in A2 e B Nazionale, affiancato dall’ala forte/centro Alete Ferretti, 1,97 cm, lo scorso anno tra B Interregionale e B Nazionale a Benevento e Pavia.

Con loro, nel reparto esterni e regia, sono arrivati Stefan Spasojevic, ala bosniaca di formazione italiana, 200 cm, proveniente da una grande stagione giocata a Benevento in B Interregionale e Francesco Di Paolo, play guardia di 186 cm, atleta teramano messosi in ottima luce lo scorso anno tra le file della Tasp in B Interregionale.

Conferme importanti quelle di altri 2 giocatori non “autoctoni” del gruppo, ma che hanno saputo calarsi nella realtà aquilana mettendo in mostra oltre le proprie doti tecniche quelle di grande identificazione con lo spirito del club e della città: si tratta dell’argentino Leandro “Leo” Cecchi, al quarto anno in maglia biancoblù, uno dei migliori realizzatori dell’intero panorama di B Interregionale della passata stagione e beniamino del pubblico aquilano, e di Francesco Compagnoni, che ha guidato con maestria in cabina di regia la squadra nella seconda parte della scorsa stagione.

A loro si uniranno 3 colonne aquilane, volti noti a cari al pubblico del PalaAngeli, dal capitano Massimiliano Nardecchia, classe 1995 all’undicesimo anno da seniores con i colori biancazzuri, a Francesco Tuccella, classe 2004, e Niccolò Nardecchia, classe 2002, due ragazzi che nella passata stagione si sono imposti come due pedine di assoluto valore per il club.

Iniziano la preparazione anche altri 7 giovani elementi provenienti dal Settore Minibasket e poi Giovanile del club, portando a 10 il numero dei giocatori di casa, un autentico record a questi livelli, a testimonianza della bontà da sempre espressa dalla società aquilana nella cura dei ragazzi: ci saranno Tommaso Santomaggio, classe 2004, Alessandro Bologna e Gianmarco Cucchiella, classe 2005, Alessandro Bentivoglio e Mattia Pettinari, classe 2006, Pietro Alfonsetti e Stefano Castri, classe 2007.

Dopo l’avventura della passata stagione, che ha trascinato la passione di una città intera riportando L’Aquila dopo 30 anni nella cadetteria, per il club del PalaAngeli si apre un anno sicuramente di maggiore difficoltà e con impegni di alto livello, ma l’atmosfera all’interno del gruppo e del team societario è di grande serenità e l’approccio sarà quello di sempre: dare il massimo su ogni pallone trasmettendo sul parquet le doti peculiari di ogni formazione del Nuovo Basket Aquilano.

Nelle parole del presidente Roberto Nardecchia “la soddisfazione di vedere al via la nuova stagione agonistica, con la prima squadra e pian piano tutte le categorie giovanili e Minibasket, da sempre il nostro obiettivo primario, quest’anno con ancora più squadre che saranno al via nei campionati giovanili federali. C’è in tutto lo Staff entusiasmo e fiducia per un roster che crediamo sia stato costruito per poter regalare soddisfazioni ai tantissimi nostri appassionati, affrontando un campionato di grande prestigio e durissimo, come tutti hanno avuto contezza la scorsa stagione. C’è inoltre tanto orgoglio in noi nel vedere al via dieci ragazzi che hanno iniziato da piccini con noi, a testimonianza di un lavoro pluridecennale con i ragazzi di questa città. Con loro, con gli atleti non aquilani che sentiamo nostri e che siamo sicuri dimostreranno come sempre anche loro un grande senso di appartenenza e con tutto lo staff giocheremo di nuovo con determinazione questa Serie B così importante per noi e la città”.