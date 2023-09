NBA L'Aquila: Vittoria Convincente nell'Ultima Amichevole di Preseason

Il Campionato di Serie B Interregionale è alle porte, e il Nuovo Basket Aquilano è pronto a fare il suo debutto con una nota positiva. Nell'ultima amichevole di preseason, i ragazzi del Pala Angeli hanno messo in mostra una performance solida e convincente di fronte a una squadra ben costruita come il Vasto Basket, destinata a giocare un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie C.

Il punteggio finale è stato di 92-65, a dimostrazione del duro lavoro e della dedizione del team sotto la guida di coach Federico d'Addio. L'incontro è stato caratterizzato da 40 minuti di gioco intensi, e l'affluenza di numerosi appassionati ha dato un ulteriore impulso alla squadra.

Il primo quarto è stato combattuto, con gli ospiti che hanno chiuso in vantaggio grazie a ottime percentuali da tre punti (20-21 al termine del primo quarto). Tuttavia, il team di casa ha mostrato una forte intensità su tutto il perimetro nei restanti tre quarti, portando alla netta vittoria con punteggi di 30-15, 26-19 e 16-10.

Il lavoro svolto dallo staff tecnico è stato evidente, e la passione e l'entusiasmo dei tifosi sugli spalti hanno contribuito a motivare i ragazzi. Non è stata una vittoria solamente del team, ma di tutta la comunità che ha sostenuto il loro "allenamento" insieme a loro.

Luca Di Sabbato, assistant coach, ha condiviso le sue impressioni sulla partita: "Concludiamo la nostra preseason con una bella prestazione di squadra. Il lavoro con il coach, l'impegno e la voglia messa in campo dai ragazzi durante tutti i giorni in palestra, ci dà la giusta carica per l'inizio del campionato."

Con questa vittoria, il team si prepara a iniziare il Campionato di Serie B Interregionale con grande fiducia, dimostrando di essere pronto per le sfide che verranno. Gli appassionati possono già attendersi una stagione emozionante.