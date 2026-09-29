Nascondeva la Droga in Auto, ma i Carabinieri lo Beccano sulla ss16

Un normale controllo lungo la Statale 16 si è concluso con l'arresto di un minorenne e il sequestro di cocaina e hashish. L'operazione è stata condotta nella serata di ieri dai Carabinieri di Francavilla al Mare, impegnati nei servizi di vigilanza lungo il litorale della provincia di Chieti.

I militari hanno fermato un'automobile che stava percorrendo la statale e, durante le verifiche, avrebbero notato un comportamento ritenuto sospetto da parte delle persone presenti a bordo. Dall'abitacolo, inoltre, sarebbe arrivato un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti. Elementi che hanno portato i Carabinieri ad approfondire il controllo procedendo alla perquisizione del mezzo.

Gli accertamenti hanno consentito di recuperare un panetto di hashish del peso di circa 44 grammi e quattro dosi di cocaina già confezionate, per un quantitativo complessivo di circa 3,2 grammi. All'interno dell'automobile è stato trovato anche un bilancino di precisione sul quale, secondo quanto riferito dall'Arma, erano presenti residui di sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni uno dei passeggeri, ancora minorenne, è stato arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile, il giovane è stato successivamente accompagnato presso il Centro di prima accoglienza per minorenni dell'Aquila, dove rimarrà a disposizione dell'autorità competente.

Il controllo ha fatto emergere irregolarità anche a carico della persona che si trovava alla guida dell'automobile. Il conducente, infatti, sarebbe risultato privo di una patente valida perché precedentemente revocata. Per questo motivo è stato denunciato. Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, l'uomo risultava inoltre già sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale.

Sulla vettura viaggiavano anche altri due minorenni già conosciuti dalle forze dell'ordine. Nei loro confronti risultava in vigore un Divieto di accesso e stazionamento negli esercizi commerciali di Francavilla al Mare, misura adottata nell'ambito delle attività di prevenzione sul territorio.

L'intervento sulla Statale 16 rientra in un più ampio dispositivo di controlli predisposto dall'Arma dei Carabinieri lungo la costa teatina, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai giovani e ai luoghi della vita notturna.

L'obiettivo dei servizi, sottolineano i militari, è contrastare sia lo spaccio di sostanze stupefacenti sia i fenomeni collegati alla cosiddetta “mala-movida”, attraverso controlli sulle strade e nei punti di aggregazione del litorale di Francavilla al Mare.