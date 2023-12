Natale Aquilano: Dal Tradizionale Aperitivo al Presepe di Pianola, Eventi e Tradizioni Illuminano

Oggi, le pittoresche vie del centro storico dell'Aquila si animano con il consueto aperitivo della vigilia, evento che inaugura le festività natalizie. La polizia municipale ha intensificato le misure di sicurezza per l'occasione, con quattro ambulanze e 22 "street tutor" a disposizione, il doppio rispetto allo scorso anno. Questi tutor specializzati comprendono addetti antincendio, soccorso primario, psicologi delle emergenze e facilitatori di comunità, pronti a servire la collettività.

Domani sera, il borgo di Pianola si accenderà per la 49ª edizione di "Come a Betleem", il più antico presepe del territorio, nato nel dicembre 1973 sulla piazzetta della chiesa parrocchiale. Nel corso degli anni, questo evento si è trasformato in una delle più significative rappresentazioni natalizie locali. Alle 18, nella suggestiva cavea naturale della frazione, oltre 300 figuranti in costume d'epoca daranno vita alle tappe principali della vita umana. L'anfiteatro naturale di circa dieci ettari fungerà da scenografia, con una parte fissa e una mobile che ricostruisce un villaggio della Palestina di duemila anni fa.

Al termine del presepe vivente, gli spettatori saranno deliziati con un buffet di dolci e bevande calde preparati con cura dalle donne del paese, e l'ingresso alla manifestazione sarà a offerta libera.

In occasione delle festività, il Museo Nazionale d'Abruzzo (Munda) aprirà le sue porte da domani fino a domenica 7 gennaio. Nel suggestivo bastione est del castello cinquecentesco, sarà possibile visitare la mostra sul mammut, con orari di apertura il 25 dicembre dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30), il giorno di Santo Stefano dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18), e il 27 e il 28 dicembre dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18).