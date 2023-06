Navelli: “Oro Rosso in Punto Antico”

"Oro Rosso in Punto Antico" è il pregevole merletto a fuselli che l'Associazione Il Miracolo Bianco delle Mani donerà al Comune di Navelli e che andrà ad arricchire ulteriormente la mostra artistica permanente Zafferano. L'oro che germoglia, allestita da oltre un anno a Palazzo De Roccis e dedicata alla preziosa spezia coltivata sulla piana di Navelli fin dal Medioevo.

L'evento, promosso dall'Associazione culturale Abruzzo in Itinere in collaborazione con l'Associazione Il Miracolo Bianco delle Mani, il Comune di Navelli, il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell'Aquila DOP e con la partecipazione della Proloco, avrà luogo sabato 10 giugno, ore 10.00, nella sede municipale.

A parlarci di una delle tradizioni artigianali abruzzesi più raffinate sarà Rita Fattore, Presidente de Il Miracolo Bianco delle Mani, che ci svelerà come il merletto a fuselli aquilano vanti inaspettatamente un atavico legame con la produzione e il commercio dello zafferano.

Seguirà la donazione del merletto realizzato da Nicole Solange Lorcerie.

Il complesso lavoro, eseguito in punto antico aquilano con 120 coppie di fuselli, riproduce su rete di fondo il crocus sativus, la pianta da cui si ricava una spezia preziosa quanto l'oro.

Autrici dell'elegante e dettagliato disegno, trasformato in merletto, sono Nicole Solange Lorcerie e Rachele Ciocca.

La mattinata sarà accompagnata da una performance di merlettaie dell'Associazione Il Miracolo Bianco delle Mani.

Il Comune di Navelli nella figura del Sindaco, il Consorzio per la tutela dello Zafferano, Abruzzo in Itinere, la Proloco ringraziano l'Associazione Il Miracolo Bianco delle Mani per aver omaggiato un particolare aspetto del territorio navellese con una delle tradizioni artigianali più antiche e raffinate della nostra regione!