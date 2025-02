Neve a bassa quota: scopri dove e quando colpirà l'Italia

Un'ondata di freddo e maltempo è in arrivo sull'Italia, portando nevicate fino a quote collinari in diverse regioni durante il prossimo fine settimana. Secondo le previsioni, un fronte freddo attraverserà il Paese, causando un calo delle temperature e condizioni meteorologiche instabili.

Venerdì 14 febbraio: Al Nord, sono attese piogge e rovesci su Nord-Est, Lombardia ed Emilia Romagna, con nevicate che potrebbero raggiungere le colline. Il Nord-Ovest vedrà maggiori schiarite. Le temperature massime oscilleranno tra 7 e 11 gradi Celsius.

Al Centro, si prevedono condizioni instabili con piogge e rovesci diffusi, accompagnati da nevicate sull'Appennino settentrionale fino a quote collinari. Miglioramenti sono attesi in Toscana. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 14 gradi Celsius.

Al Sud, la mattinata sarà caratterizzata da poche nubi, ma nel pomeriggio sono previste piogge in Campania, in estensione a Calabria, Sicilia orientale e Gargano. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 13 e 17 gradi Celsius.

Sabato 15 febbraio: Il Nord godrà di tempo stabile e soleggiato, ad eccezione di una residua variabilità sulla Romagna, dove potrebbero verificarsi piovaschi e nevicate fino a bassa collina, in esaurimento nel corso della giornata. Le temperature massime saranno tra 7 e 11 gradi Celsius.

Al Centro, persisterà l'instabilità sulle regioni adriatiche e al mattino sul basso Lazio, con piogge, rovesci e nevicate a quote collinari. La Toscana continuerà a beneficiare di condizioni migliori. Le temperature massime si attesteranno tra 8 e 12 gradi Celsius.

Al Sud, il tempo sarà instabile con piogge, rovesci sparsi e temporali, accompagnati da nevicate sull'Appennino. Le temperature saranno stabili o in lieve calo, con massime tra 12 e 16 gradi Celsius.

Domenica 16 febbraio: Al Nord, il tempo sarà prevalentemente soleggiato su tutti i settori, con il passaggio di innocue velature o stratificazioni alte. Le temperature massime varieranno tra 7 e 11 gradi Celsius.

Al Centro, si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, salvo una modesta variabilità sul versante adriatico, senza fenomeni significativi. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi Celsius.

Al Sud, persisterà una certa instabilità con precipitazioni sparse alternate a fasi asciutte. Si prevede un miglioramento in serata. Le temperature massime oscilleranno tra 11 e 15 gradi Celsius.

Per la giornata di lunedì 17 febbraio, le tendenze indicano condizioni meteorologiche variabili in diverse regioni italiane. Al Nord-Ovest, si prevedono nubi sparse con ampie schiarite in Liguria e sulle pianure lombardo-piemontesi, mentre sulle Alpi occidentali il cielo sarà nuvoloso con locali aperture. Sulle Alpi centrali, il tempo sarà sereno.

Al Nord-Est, la Romagna vedrà nubi sparse con ampie schiarite, così come le pianure emiliane, mentre altrove il cielo sarà sereno.

Al Centro, sul versante tirrenico, si prevedono cieli coperti con piogge deboli lungo i litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e nuvolosità variabile altrove. Sul versante adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso e nuvolosità variabile altrove.

Al Sud, sul versante tirrenico, si attendono nubi sparse con ampie schiarite lungo i litorali e sulle pianure, mentre sulle subappenniniche e sulla dorsale campana il cielo sarà nuvoloso con locali aperture. Sul versante adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, coperto con piogge deboli sulla dorsale molisana e nuvolosità variabile altrove.

Sulle isole maggiori, si prevedono nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e sulle zone interne della Sardegna, nuvolosità variabile sulla Costa Smeralda e nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti meteorologici locali per informazioni dettagliate e di prestare attenzione agli eventuali avvisi di allerta emessi dalle autorità competenti.