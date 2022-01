Nevicata a L'Aquila e provincia, scuole chiuse nel capoluogo e alcuni comuni marsicani

Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha firmato l'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dei servizi educativi dell’infanzia per oggi, lunedì 10 gennaio. Dunque, slitta il rientro in classe degli studenti aquilani. "L'ordinanza dispone la sospensione delle lezioni", si legge sulla nota del Comune, “in ragione delle condizioni meteo avverse e della previsione del loro perdurare, come comunicato dai bollettini della Protezione civile regionale. L’interruzione sarà disposta per evitare che nelle prime ore del giorno di domani si creino problemi di viabilità per raggiungere le sedi scolastiche.

Scuole chiuse anche ad Avezzano e nei Comuni della Piana del Cavaliere (Oricola, Pereto e Rocca di Botte), a Gioia dei Marsi e a Collelongo.