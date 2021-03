Nevicata nell'aquilano, traffico in tilt proteste per mancata attuazione piano neve

Gravi disagi, circolazione in tilt e cittadini furiosi per la mancata attuazione del piano neve, per una copiosa nevicata che si è abbattuta sull'Aquila e sul territorio circostante dalle sei e trenta di stamani.

Chiusa a tratti anche l'autostrada A24, dove soprattutto i mezzi pesanti sono rimasti in panne.

Molti cittadini hanno accusato l'amministrazione comunale perché dalle ore 8 "non si è visto ancora in azione nessun mezzo spazzaneve" e che "gli autobus sono in ritardo di mezz'ora, con gli uffici e le scuole materne aperte", mentre altri non sono proprio arrivati. Molte persone sono rimaste a casa per l'impossibilità di uscire con la macchina.

"Le previsioni davano deboli nevicate ad alta quota, quindi nessuna allerta lasciava presagire questa precipitazione. Un quarto d'ora dall'inizio della nevicata sono usciti 9 mezzi del Comune e 11 privati", ha spiegato in una nota il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Purtroppo la concomitanza con gli orari di punta del traffico mattutino stanno creando molti problemi e disagi alla popolazione. Stiamo cercando di ripristinare una condizione più agevole", ha spiegato ancora Biondi. Intanto, l'Enel ci ha comunicato che il maltempo ha causato alcuni guasti. Si stanno eseguendo le prime operazioni di ispezione e selezione".

Anche altre fonti comunali avevano intanto fatto sapere allo stesso modo che è stato impossibile predisporre i mezzi, proprio a causa del fatto che la nevicata non era prevista.

Circolazione in tilt anche in autostrada. Da stamattina l'A24 e A25 sono coperte da una coltre bianca che ha creato non pochi disagi a tutti gli automobilisti. A causa della neve, per il momento è stato anche interdetto temporaneamente l'accesso sulla A24.