Nomina Legnini a commissario ricostruzione, le congratulazioni del presidente Sospiri

“Voglio esprimere la felicità mia personale e dell’intero Consiglio regionale per l’incarico che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha voluto affidare al Presidente Giovanni Legnini quale Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016-2017. Da abruzzese non posso che essere soddisfatto nel rilevare che una scelta di tale rilievo sia caduta su un corregionale: il Presidente Legnini avrà da oggi dinanzi a sé una sfida difficile, sentita, ma che sicuramente porterà avanti svolgendo un lavoro intenso con passione”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri commentando l’incarico di Commissario per la Ricostruzione affidato al Presidente Legnini che oggi ha anche annunciato in Aula le proprie dimissioni da consigliere regionale.

“L’intero Abruzzo sta ancora pagando i danni e le ferite degli eventi sismici che ci hanno colpito, non solo nel 2009 con la tragedia de L’Aquila, ma anche nel 2016 e nel 2017, con il dramma delle Marche – ha ricordato il Presidente Sospiri -. Parliamo di eventi che hanno determinato anche lo spopolamento di intere zone, di città, con danni importanti sia sotto il profilo strutturale che sul piano economico. Ad aggravare e ad appesantire tale condizione ci sono i ritardi fin qui registrati nella fase della ricostruzione, che avrebbe dovuto avere ben altri ritmi, e una diversa accelerazione, tenendo conto delle esigenze soggettive di ciascuna area territoriale. Sarà allora questa la sfida del Presidente Legnini, ovvero trovare la chiave per velocizzare l’accesso ai fondi e per avviare la progettualità di opere che garantiranno il necessario ossigeno.

Oggi il Presidente Legnini ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni proprio per poter svolgere con la massima imparzialità, anche politica, il ruolo che gli è stato assegnato, che sicuramente imporrà azioni decise nei confronti del Governo per difendere i diritti e i bisogni di territori martoriati dal terremoto, quindi i diritti del nostro Abruzzo e delle altre regioni”.