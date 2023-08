"Non Urinate sull'ambulatorio", Medico malmenato da un ventennne del posto

Un gravissimo episodio di violenza è avvenuto due giorni fa a Valle Castellana, nel cuore delle montagne marchigiane, quando il medico ascolano Maurizio Doroni, in servizio presso l'ambulatorio di guardia medica del centro, è stato brutalmente aggredito da un giovane ventenne del luogo. Il professionista è stato vittima di calci e pugni, riportando diverse fratture tra cui il setto nasale, due costole e l'orbita dell'occhio sinistro, con una prognosi di trenta giorni.

L'aggressione è scaturita da un conflitto precedente, quando il medico avrebbe richiamato un gruppo di giovani del paese per essersi resi colpevoli di urinare in prossimità dell'ambulatorio. Questo rimprovero sembra aver alimentato un sentimento di vendetta, che ha portato al brutale pestaggio del dottor Doroni. Non è ancora chiaro se l'aggressore sia stato uno degli individui rimproverati in passato.

Dopo l'aggressione, il medico ha prontamente richiesto aiuto tramite il suo telefono cellulare e ha contattato i carabinieri. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza locali, i carabinieri sono riusciti a individuare e identificare il giovane responsabile. L'aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate e un primo rapporto sull'incidente è stato inviato alla Procura di Ascoli.

La comunità locale ha espresso solidarietà al dottor Maurizio Doroni, riconoscendo la gravità del gesto commesso nei confronti di un professionista che lavora per garantire assistenza sanitaria. Il direttore generale facente funzione della Asl di Teramo, Franco Santarelli, ha condannato fermamente l'atto di violenza e ha sottolineato che simili comportamenti devono essere stigmatizzati. Tuttavia, la situazione medica a Valle Castellana è particolarmente complessa, con scarse risorse e difficoltà nel reperire personale medico. Pertanto, il turno di guardia medica rimarrà scoperto nei prossimi giorni, creando una situazione di emergenza assistenziale nella zona disagiata.