Notte di Azioni della Squadra Volante a Pescara: Tentato Furto e Arresto con Ordine di Carcerazione

La notte scorsa a Pescara, la Squadra Volante è intervenuta in due episodi distinti che hanno portato alla denuncia di un tentativo di furto e all'arresto di un uomo con un ordine di carcerazione pendente.

Il primo episodio ha visto protagonista un uomo di 35 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Alle 3 di notte, la Volante è intervenuta in un esercizio commerciale del centro cittadino dopo una segnalazione di un individuo entrato furtivamente nel locale. Gli agenti hanno bloccato il soggetto ancora all'interno, respingendo le sue giustificazioni che indicavano la necessità di utilizzare i servizi igienici. Il 35enne è stato portato in questura e denunciato per il tentato furto.

Nel secondo episodio, sempre la Squadra Volante ha arrestato un uomo di 40 anni nel quartiere Fontanelle. Dopo essere stato identificato, l'uomo ha cercato di sfuggire al controllo, allontanandosi. Nonostante i suoi tentativi di nascondersi, gli agenti, con l'ausilio di altre pattuglie, lo hanno rintracciato dopo circa venti minuti mentre cercava di nascondersi in un portico di un condominio.

Una volta fermato e identificato, è emerso che sul 40enne pendeva un ordine di carcerazione per un cumulo di pene, emesso dalla Corte di appello di L'Aquila, di quasi otto anni. L'uomo è stato immediatamente portato in carcere.