Notte di Paura a Scontrone: Esplosione Devasta Bancomat delle Poste, Banda in Fuga con 50mila Euro

Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte a Scontrone, un piccolo comune di 533 abitanti nella provincia dell'Aquila. Intorno alle 2 di notte, una banda di rapinatori ha fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale locale, riuscendo a fuggire con un bottino di circa 50mila euro.

I malviventi hanno utilizzato la tecnica del gas acetilene per far saltare lo sportello ATM, causando un'esplosione che ha non solo distrutto il bancomat, ma ha anche danneggiato gravemente la pensilina dell'autobus situata nelle vicinanze. L'onda d'urto ha svegliato l'intera popolazione, gettando gli abitanti nello sconcerto.

I carabinieri della Stazione di Alfedena sono immediatamente intervenuti sul luogo del crimine, effettuando i primi rilievi. Le indagini proseguono con l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale, nel tentativo di raccogliere elementi utili all'identificazione e alla cattura dei responsabili dell'assalto.

L'episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Scontrone, che ora si interrogano sulla sicurezza del loro tranquillo paese. La comunità, ancora scossa, attende ulteriori sviluppi da parte delle forze dell'ordine, nella speranza che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia.